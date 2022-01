“Risanare con i PNRR il Comparto C8 a Grottaglie, tra via Ennio e via Pignatelli”

Pubblicità in concessione a Google

“Risanare l’area del Comparto “C8” (Via Ennio, Via Sen. Pignatelli) inserendola tra i progetti finanziabili con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o con altre risorse.”

E’ quanto richiesto da Francesco Donatelli Presidente del Gruppo Consiliare del Partito Democratico, e dai Consiglieri Comunali Alfredo Traversa, Ciro Petrarulo, Massimo Carrieri e Giovanni Marinelli, attraverso la seguente mozione, diffusa con una nota ai media: “I Consiglieri Comunali, Francesco DONATELLI, Alfredo TRAVERSA, Ciro PETRARULO, Massimo CARRIERI e Giovanni MARINELLI hanno presentato al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale la seguente MOZIONE: I sottoscritti Consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentano la seguente MOZIONE:

Premesso:

• che l’area del Comparto “C8”, collocata tra Via Ennio e Via Senatore Gaspare Pignatelli presenta fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale con un territorio fortemente degradato che costringe i residenti a vivere in situazioni difficili sul piano sociale e con pericoli igienico-sanitari;

• che per tale ragione la Giunta Regionale, con delibera n. 1629 del 4/11/2003, prescriveva l’approvazione di un “Piano Particolareggiato con finalità di recupero e tutela delle emergenze ambientali ed architettoniche presenti”;

• che, a recepimento delle suesposte prescrizioni regionali, nel 2006 il Consiglio Comunale approvava il “Piano Particolareggiato del Comparto “C8” redatto dal Settore Urbanistico dell’Ufficio Tecnico Comunale;

• che l’iter del Piano Particolareggiato non si concluse con la sottoscrizione della relativa Convenzione con i proprietari delle aree.

Considerato che nel passato sono state avanzate proposte allo scopo di venire incontro alle esigenze dei residenti e per porre fine al degrado e alla marginalizzazione dell’area interessata valorizzando gli aspetti ambientali, culturali e sociali: l’interrogazione del Consigliere Francesco Donatelli, discussa nella seduta consiliare del 27/10/2016; la richiesta di inserimento in occasione dell’approvazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU) nel 2017; l’interrogazione urgente del Gruppo “Grottaglie Domani”, discussa nel Consiglio Comunale del 29 luglio scorso. Proposte finalizzate all’inserimento di quell’area tra i progetti candidati alla concessione di finanziamenti riguardanti la rigenerazione urbana.

Preso atto che, nonostante gli impegni assunti e le occasioni offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nulla è stato fatto condannando così i residenti a vivere una situazione di degrado non più rinviabile.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:

a far elaborare agli uffici competenti gli atti propedeutici finalizzati all’inserimento dell’area del Comparto “C8”, collocata tra Via Ennio e Via Senatore Gaspare Pignatelli, tra i progetti finanziabili con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o con altre risorse. A tal fine si potrebbero eventualmente utilizzare i progetti già presenti come il Piano Particolareggiato del Comparto “C8” che comprende, tra l’altro, la realizzazione del parcheggio previsto dal Piano Cervellati a servizio del Centro storico e i progetti per salvaguardare la parte residua della gravina redatti dagli architetti Ciro Masella e Francesco Rizzo.” conclude la nota.