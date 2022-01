Pubblicità in concessione a Google

“Si apre un anno pieno di speranza e di progetti per tutta la comunità grottagliese e il mio pensiero oggi va al mondo degli studenti che si affacciano alla vita e che maggiormente hanno subito l’effetto pandemico del cosiddetto distanziamento sociale e della possibilità di assorbire le esperienze di vita trasmesse dal mondo della scuola.”

Pubblicità in concessione a Google

E’ quanto dichiara Giuseppe Russo, consigliere comunale a Grottaglie e capogruppo di Con D’Alò, una delle liste civiche a sostegno del sindaco riconfermato.

“Oggi sono il capogruppo in consiglio comunale della lista che maggiori consensi ha raccolto nella competizione elettorale, il più giovane. Per questo mi impegno a portare Grottaglie a migliori e maggiori traguardi. In particolare, rivolgo un pensiero e la mia azione a tutela di tutti i lavoratori grottagliesi, soprattutto a quelli del comparto metalmeccanico, dell’agricoltura e dell’artigianato che sono in difficoltà.”

Commenta Russo.