Pubblicità in concessione a Google

La sabbia del Sahara ha raggiunto ancora una volta i cieli della Puglia, tingendoli di giallo e arancione. Questo evento atmosferico non è raro, ma colpisce sempre per la sua intensità e per gli effetti che comporta sulla qualità dell’aria e sulle condizioni meteorologiche. In questo articolo approfondiamo cosa sta accadendo e forniamo un aggiornamento meteo completo per i prossimi giorni.

Pubblicità in concessione a Google

Cos’è la sabbia sahariana e come arriva in Puglia

La polvere desertica o sabbia sahariana è un fenomeno atmosferico causato dal sollevamento delle particelle fini del deserto del Sahara da parte di forti venti e dalla loro sospensione nell’atmosfera. Queste particelle possono essere trasportate per migliaia di chilometri, raggiungendo il bacino del Mediterraneo e l’Italia meridionale, in particolare la Puglia, a causa delle correnti sud-occidentali in quota.

Le immagini satellitari e i modelli meteorologici confermano che una vasta quantità di sabbia si è concentrata sopra la nostra regione, rendendo i cieli lattiginosi, giallastri o persino rossastri durante il tramonto e l’alba.

Gli effetti visibili e atmosferici

Tra gli effetti più evidenti della sabbia del Sahara in Puglia troviamo:

Colorazione del cielo: tinte che vanno dal giallo al rosso-arancio, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

tinte che vanno dal giallo al rosso-arancio, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Depositi su auto e superfici: piogge deboli possono far depositare la sabbia, lasciando un sottile strato giallognolo su auto e finestre.

piogge deboli possono far depositare la sabbia, lasciando un sottile strato giallognolo su auto e finestre. Calo della qualità dell’aria: le polveri sottili aumentano i livelli di PM10 e PM2.5, rendendo l’aria meno salubre, soprattutto per persone sensibili o con problemi respiratori.

Questo fenomeno può anche interagire con il sistema meteorologico, contribuendo a rendere l’atmosfera più instabile e aumentando la probabilità di piogge sporche e temporali localizzati.

Aggiornamento meteo generale per la Puglia

Le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni saranno fortemente influenzate dall’arrivo di aria umida e instabile di origine nord-africana. Secondo 3B Meteo e Il Meteo, ecco il quadro generale:

Lunedì 24 marzo: cieli coperti o molto nuvolosi su gran parte della regione. Possibilità di piogge deboli con sabbia in sospensione, soprattutto nel Salento e nel Barese.

cieli coperti o molto nuvolosi su gran parte della regione. Possibilità di piogge deboli con sabbia in sospensione, soprattutto nel Salento e nel Barese. Martedì 25 marzo: instabilità diffusa con rovesci sparsi, a tratti intensi, anche a carattere temporalesco. Possibile miglioramento dal pomeriggio.

instabilità diffusa con rovesci sparsi, a tratti intensi, anche a carattere temporalesco. Possibile miglioramento dal pomeriggio. Mercoledì 26 marzo: cieli parzialmente nuvolosi, con residue precipitazioni sul Gargano e zone interne della Murgia. Temperature in lieve calo.

cieli parzialmente nuvolosi, con residue precipitazioni sul Gargano e zone interne della Murgia. Temperature in lieve calo. Da giovedì 27 marzo: ritorno graduale a condizioni più stabili, ma con venti moderati da sud-est e temperature in linea con le medie stagionali.

Le temperature si manterranno miti, con massime comprese tra i 16°C e i 21°C lungo la costa e qualche grado in meno nell’entroterra. I venti saranno prevalentemente meridionali, contribuendo al trasporto della sabbia sahariana.

Consigli utili per affrontare il fenomeno

In presenza di sabbia sahariana nell’aria, è bene adottare alcune precauzioni:

Limitare le attività all’aperto, soprattutto per anziani, bambini e soggetti con patologie respiratorie.

Tenere chiuse le finestre durante i momenti di maggiore concentrazione di polveri.

Lavare l’auto solo dopo la fine del fenomeno per evitare sprechi inutili e nuovi depositi.

La sabbia del Sahara in Puglia è un fenomeno affascinante ma che porta con sé anche disagi. È importante informarsi e seguire le indicazioni dei servizi meteo per affrontarlo al meglio.

Per approfondimenti sui fenomeni atmosferici estremi che coinvolgono la nostra regione, ti consigliamo di leggere il nostro articolo su una grandinata torrenziale nel Salento.