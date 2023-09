SailGP Taranto: tutto pronto. La città diventa Capitale internazionale della Vela. Unica tappa in Italia

Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il SailGP Taranto: la città diventa Capitale internazionale della Vela. Il 23-24 settembre, il SailGP torna a Taranto per un’azione di regata rivoluzionaria e un intrattenimento strabiliante come mai prima d’ora.

Con i migliori e più coraggiosi team in acqua che si daranno battaglia sul cristallino Mar Grande. La città potrà assistere, sul lungomare di Taranto e direttamente in acqua, a regatanti naturali che sfruttano la potenza elementare della natura per volare sull’acqua a bordo di imbarcazioni da regata F50 di altissimo livello.

Venerdì 22, conferenza stampa e allenamento e sfilata nel Canale Navigabile

Venerdì mattina alle 10 gli skipper dei nove team parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione alla Biblioteca Acclavio, per poi ritrovarsi, dalle 13,30 alle 15, in mare con i loro equipaggi e dare vita a tre prove di allenamento.

Alle 15,30 le barche sfileranno in parata nel canale davanti a Corso Due Mari per salutare il pubblico che nei due giorni successivi, nel weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre, li vedrà gareggiare nello specchio d’acqua del Mar Grande al cospetto del Castello Aragonese.

Sindaco: “A Taranto atleti da tutto il mondo”

“Con SailGP siamo al centro della vela internazionale – commenta il sindaco della città Rinaldo Melucci – a Taranto stanno arrivando atleti da ogni angolo del mondo, che ancora una volta si sentiranno a casa e potranno gareggiare ammirando le nostre bellezze”.

Cambio traffico e deviazione Bus a Taranto

In relazione all’evento sportivo “SailGP Italy Grand Prix 2023” sono state disposte limitazioni alla circolazione veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto tra via Anfiteatro e via Giovinazzi; pertanto le linee degli autobus di Kyma Mobilità subiranno variazioni dalle ore 21.00 di venerdì 22, per le intere giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, e fino alle ore 6.00 di lunedì 25 settembre (dettaglio su www.kymamobilita.it).

Inoltre, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nella zona A, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tale zona, si dispone che nelle giornate di venerdì e di sabato 23 settembre i titolari di permesso per residenti zona A e gli abbonati per la zona A e la zona A+B possano parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B.

Sabato 23 e domenica 24 le gare

Sabato 23 e domenica 24 si disputeranno sei prove (tre al giorno, con la partenza della prima di giornata fissata alle 13,35) della durata di circa 15 minuti su percorsi tipo “stadium racing”. Il vincitore di ogni prova riceverà 10 punti, il secondo classificato 9 punti, il terzo 8 punti e così via sino a 1 punto attribuito all’ultimo equipaggio sul traguardo. Al termine della quinta prova, solo i migliori tre in classifica avranno diritto a partecipare alla sesta e ultima prova, durante la quale si contenderanno la vittoria dell’evento in una finale secca che, in base all’ordine d’arrivo, determinerà anche le posizioni del podio.

La partenza della finale del ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix sarà data domenica 24 alle 14,33 e al suo termine seguirà la premiazione, alle 15,30 sul Corso Due Mari.

I risultati di ognuno dei dodici eventi contano per la graduatoria generale dell’intera stagione 4 dei SailGP. Dopo i primi tre appuntamenti del 2023 che si sono già svolti a Chicago, Los Angeles e Saint-Tropez, a guidare la classifica provvisoria è Australia SailGP Team davanti a Spain SailGP Team e Rockwool Denmark SailGP Team.

Come sono fatti i catamarani

Le barche del SailGP sono catamarani monotipo (tutti rigorosamente identici) della classe F50. Lunghi 15 metri e larghi 8,8 m., pesano soltanto 2.400 chilogrammi grazie alla costruzione in fibra di carbonio. Il piano velico è costituito da un’ala rigida con un’altezza standard di 24 metri (29 metri in caso di vento molto leggero e 18 quando il vento soffia forte) e da un fiocco a prua. Ogni scafo del catamarano è dotato di foil (deriva a forma di ‘L’) e pala del timone a ‘T’ rovesciata che consentono alla barca di navigare sollevata dalla superficie dell’acqua e, potenzialmente, di superare i 50 nodi di velocità (circa 100 km/h).

L’equipaggio di France SailGP detiene il record di 99,94 km/h, ottenuto nella stagione 3 in occasione del Range Rover France Sail Grand Prix di Saint-Tropez.

L’equipaggio del SailGP

Un equipaggio di F50 è composto da sei elementi, tra cui una donna che solitamente ricopre il compito di stratega a supporto del timoniere. Gli altri componenti hanno il ruolo di flight controller (che si occupa della regolazione dei foil), wing trimmer (che regola l’ala rigida), e grinder (due persone che mantengono in pressione i sistemi idraulici, necessari alla regolazione di vele e foil).