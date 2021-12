Pubblicità in concessione a Google

Sono 762 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia secondo il Bollettino Epidemiologico della Regione datato 27 dicembre 2021.

25.090 sono stati i Test giornalieri, 1 persone è deceduta. Questo lo scenario provincia per provincia:

Provincia di Bari: 309 Provincia di Bat: 39 Provincia di Brindisi: 85 Provincia di Foggia: 110 Provincia di Lecce: 162 Provincia di Taranto: 48 Residenti fuori regione: 8 Provincia in definizione: 1

La situazione attuale vede 12.202 persone attualmente positive, 180 persone ricoverate in area non critica, 21 persone in terapia intensiva.