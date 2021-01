Avviso importante alla cittadinanza da parte del Comitato dei festeggiamenti in onore di San Ciro a Grottaglie pubblicato poco fa sui social.

Uno degli elementi che contraddistinguono la nostra festa patronale è legato all’immagine della pira, che da 300 anni ha luogo la sera del 30 gennaio.

Quest’anno purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, non è possibile realizzare la pira, come siamo stati abituati a fare in questi anni.

Per non far passare inosservato il giorno 30, abbiamo deciso sin dall’inizio di realizzare un piccolo falò in piazza Regina Margherita, (già sede storica della pira) da benedire e accendere in onore di San Ciro.

Questa nostra idea è stata ufficializzata solo oggi, non per mancanza di volontà, ma perché abbiamo aspettato tutti i permessi delle autorità competenti in merito.

Ovviamente non sarà consentito creare assembramenti in piazza, ma tutte le modalità per seguire l’accensione della tradizionale focra (quest’anno falò), vi saranno comunicate in tempo.

Anche per quanto riguarda il programma e il manifesto della festa, sarà pubblicato entro l’inizio della novena.

Vi ringraziamo per l’attenzione e la pazienza, ma quest’anno ci sono una serie di problemi legati all’attuale stato di emergenza.

Continuiamo a rimanere uniti, anche se non fisicamente, nella devozione al nostro santo Patrono, certi che benedirà ancora una volta la nostra città, anche festeggiando con modalità diverse.