Tutto pronto per l’avvio della grande festa di San Ciro a Grottaglie: ritorna quindi, senza i limiti imposti dalla pandemia covid, con tutte le sue funzioni ed eventi tradizionali (e non solo).

Si sdoppia la festa: ricco programma civile e religioso

Grande novità quest’anno: la festa si sdoppia e al programma religioso si affianca un ricco programma civile che vedrà il clou con l’evento dedicato alla Foc’ra della durata di tre giorni.

La festa religiosa

Il Comitato dei festeggiamenti si occuperà come sempre di tutta la parte religiosa e una parte degli eventi del programma civile. È sotto la guida spirituale di Don Eligio Grimaldi e la direzione di Giovanni Mucci, il comitato ha allestito le luminarie e si occuperà dei fuochi.

La prima processione

Come da tradizione la festa parte già domenica 15 gennaio con la cosiddetta prima processione: la venerata immagine di San Ciro viene traslata dalla chiesa dei Paolotti alla Chiesa Madre. Novità anche qui: per la prima volta il santo non attraverserà il portone centrale della chiesa durante l’uscita ma verrà posizionato precedentemente dal comitato già sul piazzale della chiesa poiché la zona che incide sul sagrato è oggetto di transennamento a causa della caduta di alcune parti del frontale.

Sante Messe e Novena in Chiesa Madre

A partire da lunedì le Sante messe alle sette e alle 18 dal lunedì al sabato e alle 7:30, alle 9:30, alle 11, alle 18 la domenica. Come da tradizione da domenica 22 a lunedì 30 gennaio il solenne novenario, quest’anno predicato da Fra Giacomino Faustini.

Il noto conduttore televisivo Michele Mirabella a Grottaglie

Domenica 22 gennaio alle ore 19:00 Musical a cura e dei giullari di Dio della parrocchia Maria Santissima del Monte Carmelo. Sabato 28 gennaio in chiesa madre medici per San Ciro, il tradizionale evento convegno vedrà la partecipazione del noto conduttore televisivo Michele Mirabella.

I concorsi e la borsa di studio

Domenica 29 gennaio a mezzogiorno la premiazione dei concorsi dedicati a San Ciro a cura della Proloco in Chiesa Madre e in serata la premiazione della borsa di studio di medici per San Ciro.

Benedizione del pane, Varda a San Ciro e Foc’ra

Lunedì 30 gennaio Sante messe alle ore 7:00, alle ore 9:00, alle ore 11:00, alle ore 18:00.

Sempre dalle ore 7:00 e fino alle ore 17:30 i fedeli potranno ricevere l’antico sacramentale con la preghiera adoperata da San Francesco de Geronimo, dell’unzione con l’olio Benedetto di San Ciro.

Alle 11 Santa messa animata dall’UNITALSI Con preghiera di intercessione per i fratelli ammalati.

Alle 11:45 benedizione del pane di San Ciro.

Dalle ore 12:00 alle ore 16:00 tradizionale Varda a San Ciro. Alle ore 18:00 la consueta celebrazione eucaristica preceduta da Don Eligio Grimaldi, prima dell’accensione della focra che avverrà alle ore 20:00, nella zona antistante la cosiddetta 167 bis.

I 3 giorni della nuova Foc’ra 2023

La tre giorni dedicata alla Pira è organizzata dalla neonata associazione Amici della Foc’ra e vedrà mercatini, food, spettacoli di intrattenimento per un grande evento che vedrà il culmine con l’accensione della grande catasta di legno dedicata al Santo.

Circa 15 volontari stanno ultimando la costruzione di quella che hanno definito una grande piramide e che brucerà come da tradizione il 30 gennaio.

E nei giorni antecedenti l’accensione l’associazione ha predisposto la possibilità alla comunità di poter visionare ed entrare nel cuore della pira, tutti i giorni dalle 10 alle 21 a partire da lunedì 16 gennaio.

23 m di altezza per quella che è l’associazione Gli amici della Focra indica essere la più grande piramide costruita in legno in tutto il sud Italia.

Martedì 31 gennaio, festa patronale di San Ciro a Grottaglie, Sante messe alle ore 6:00, alle ore 7:00, alle ore 8:00, alle ore 9:00, alle ore 10:00, alle ore 11:00, alle ore 12:00, alle ore 18:00. Dalle ore 7:00 alle ore 12:00 raccolta sangue con Avis presso piazza del donatore. Alle ore 10:00 sua eccellenza monsignor Ciro Miniero nuovo arcivescovo di Taranto (coadiutore) presidierà la celebrazione eucaristica in chiesa madre.

Alle ore 13:30 come da tradizione la venerata immagine di San Ciro sarà sul sagrato della collegiata in piazza regina Margherita: solenne processione per le principali vie della città, a rientro celebrazione eucaristica. Al termine della messa grandioso spettacolo di fuochi pirotecnici in contrada Paparazio.

Domenica 5 febbraio Sante messe alle ore 7:30, alle ore 9:30, alle ore 11:00, alle ore 18:00. Conclude la grande festa la terza processione che vedrà il riporto della venerata immagine di San Ciro alla chiesa dei Paolotti: grande spettacolo pirotecnico nei pressi dell’area parcheggio dell’ospedale San Marco.