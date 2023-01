Pubblicità in concessione a Google

Premesso che dal giorno 15/01/2023 sino al giorno 05/02/2023 si svolgeranno i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Città di Grottaglie “S. Ciro”, il Comune di Grottaglie dispone di ISTITUIRE il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta dalle ore 12.00 del 30.01.2023 alle ore 24.00 del 31.01.2023 sulle seguenti vie: viale dello Sport (tratto compreso tra via Giotto e via Rodari); via Modigliani (tratto compreso tra viale dello sport e via D. L. Sturzo); *via Buonarroti (tratto compreso tra viale dello sport e via D. L. Sturzo); Largo Unicef.



Inoltre dispone di ISTITUIRE n° 30 (trenta) posti riservati a veicoli al servizio di persone riservato a veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, nel rispetto del 5° comma dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) su via Bikila dalle ore 12.00 del 30.01.2023 alle ore 24.00 del 31.01.2023.

Qui l’ordinanza completa.