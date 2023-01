San Ciro 2023: la Focra di Grottaglie come la Piramide di Cheope in Egitto

Pubblicità in concessione a Google

La Piramide di Cheope, conosciuta anche come Grande Piramide di Giza o Piramide di Khufu, è la più antica e più grande delle tre piramidi principali della necropoli di Giza.

A Grottaglie in questi giorni è possibile ammirare, solo per poche ore, quella che molti stanno definendo, in modo ironico, la quarta piramide di Giza, ovvero la Focra 2023 dedicata a San Ciro.

E’ stata proprio la più antica delle sette meraviglie del mondo antico nonché l’unica arrivata ai giorni nostri non in stato di rovina ad aver ispirato la costruzione della grande pira di quest’anno a Grottaglie. Invece dei 2 300 000 blocchi di pietra troviamo migliaia i migliaia di ceppi, tralci di vite, fascine.

Come la piramide d’Egitto anche la Focra di Grottaglie nasconde al suo interno delle camere: nella principale ci sarà l’accensione, a partire dalle ore 19, in diretta su Gir.