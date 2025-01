Pubblicità in concessione a Google

La città di Grottaglie si prepara a vivere con profonda devozione e gioia la festa di San Ciro, un evento che ogni anno unisce tradizione, fede e comunità.

I festeggiamenti del 2025 avranno inizio domenica 19 gennaio con la suggestiva “prima processione”, conosciuta come “Andiamo a prendere San Ciro“, che segna l’avvio ufficiale delle celebrazioni in onore del Santo Patrono.

La Prima Processione: “Andiamo a prendere San Ciro”

La prima processione rappresenta un momento di profonda spiritualità e partecipazione collettiva. In questa occasione, il simulacro di San Ciro viene trasferito dalla Chiesa dei Paolotti alla Chiesa Matrice, attraversando le vie del centro storico di Grottaglie. Il corteo, accompagnato da canti, preghiere e dalla presenza dei fedeli, crea un’atmosfera di intensa devozione e unità comunitaria.

Il percorso, sebbene relativamente breve, è carico di significato. La statua del Santo, portata a spalla dai devoti, attraversa le strade adornate per l’occasione, mentre i cittadini partecipano numerosi, testimoniando la loro fede e il legame profondo con San Ciro.

La processione culmina con l’arrivo alla Chiesa Matrice, dove il simulacro viene accolto solennemente, segnando l’inizio della novena in preparazione alla festa principale.

Segui la Festa in Diretta

