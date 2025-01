San Ciro 2025 a Grottaglie: emanata Ordinanza per traffico e circolazione

Pubblicità in concessione a Google

E’ stata istituita con apposita ordinanza la nuova CIRCOLAZIONE E SOSTA ZONA AREA “PIRA” in occasione della FESTA di SAN CIRO. L’ordinanza stabilisce divieto circolazione e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 14.00 alle ore 24.00 nelle seguenti vie e piazze:

* Via B. Lista;

* Via Pasolini;

* Piazza Angelo Fago incr. D’Addario;

* Piazza Angelo Fago incr. Fanigliulo;

* Via Rodari tratto compreso tra via D. Luigi Sturzo e rotatoria viale dello Sport;

* S. S. 7 viale Rodari contrada Paparazio;

* Via Rodari “lato cancellata scuola Savarra”.

Inoltre indica OBBLIGO di SVOLTA A SINISTRA per tutti i veicoli uscenti dalla Zona 167/bis per complanare via delle Betulle/S. Catoto; SENSO UNICO di MARCIA per tutti i veicoli su via delle Betulle con senso di marcia da viale Ariosto a Ciro Fanigliulo; OBBLIGO di SVOLTA A DESTRA per tutti i veicoli uscenti da via Lupo per via Fanigliulo complanare via delle Betulle/S. Catoto e infine, CHIUSURA della uscita SS.7 da e per contrada Paparazio/Grottaglie direzione Brindisi/Taranto.

Pubblicità in concessione a Google

Qui l’ordinanza completa.