Pubblicità in concessione a Google

Ecco il nuovo percorso che, complice i diversi lavori sulle strade di Grottaglie, farà la processione di San Ciro a Grottaglie:

Pubblicità in concessione a Google

Piazza regina Margherita – via san francesco de geronimo – via Marano – via balestra – via castello – via delle torri – via ferraris – via mercadante – via marconi – via Leoncavallo – via calo’ – via monte sabotino – via Amendola – piazza san ciro – via colombo – via Parini – viale matteotti – via c. Battisti – piazza vittorio veneto – via duca di Genova – via lazio – via Foggia – via campitelli – via diaz – via Garibaldi – via pignatelli – via mastropaolo – via Ricchiuti – piazza santa lucia – via bucci – via vittorio Emanuele II – piazza regina Margherita.