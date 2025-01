Pubblicità in concessione a Google

Negli ultimi anni, l’organizzazione della festa di San Ciro a Grottaglie ha visto un cambiamento nella gestione di alcune sue componenti, in particolare dell’allestimento della tradizionale Foc’ra del 30 gennaio. È emersa una certa confusione su chi si occupa di cosa, per questo motivo è necessario fare chiarezza.

Il ruolo del Comitato dei Festeggiamenti Patronali di Grottaglie

Il Comitato dei Festeggiamenti Patronali di Grottaglie è da sempre l’ente che si occupa dell’organizzazione della festa in onore di San Ciro. In passato, il Comitato gestiva ogni aspetto dell’evento, compresa l’accensione della Foc’ra e gli eventi collegati. Tuttavia, con il passare degli anni, le risorse disponibili non erano più sufficienti e il numero di esperti in grado di costruire la pira si era ridotto. Per questa ragione, si è trovata una soluzione che permettesse di mantenere viva la tradizione.

La concessione dell’organizzazione della Foc’ra

Per garantire la realizzazione della Foc’ra, la Parrocchia della Chiesa Matrice, che è e resta insieme al Comitato l’unico ente responsabile dell’organizzazione della grande festa, ha concesso l’organizzazione dell’accensione e della costruzione della Foc’ra all’Associazione “Gli Amici della Foc’ra”. Questa concessione è stata formalizzata con un accordo tra il Comitato e l’Associazione, con l’approvazione di Don Eligio Grimaldi.

Chi fa cosa: una divisione netta

A seguito di questo accordo:

Il Comitato dei Festeggiamenti Patronali di Grottaglie continua a gestire l’intero programma religioso e gran parte degli eventi civili legati alla festa. Si occupa delle celebrazioni liturgiche, della processione, delle luminarie e degli spettacoli pirotecnici.

continua a gestire l’intero programma religioso e gran parte degli eventi civili legati alla festa. Si occupa delle celebrazioni liturgiche, della processione, delle luminarie e degli spettacoli pirotecnici. L’Associazione “Gli Amici della Foc’ra” si occupa esclusivamente della costruzione e dell’accensione della Foc’ra del 30 gennaio. Gli eventi da loro organizzati intorno alla Foc’ra sono un’iniziativa propria dell’Associazione e non rientrano nelle attività del Comitato.

Chiarimenti su raccolte fondi e sponsorizzazioni

Un altro aspetto importante da precisare riguarda le eventuali donazioni e le sponsorizzazioni. Tutte le offerte e le sponsorizzazioni legate alla Foc’ra e agli eventi a essa connessi non giungono al Comitato. Il Comitato, invece, raccoglie fondi solo per le attività di cui è direttamente responsabile, ovvero la gestione della festa patronale nel suo insieme, ad eccezione, diciamo, del 30 gennaio.

Il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale

Un altro elemento da considerare è il ruolo del Comune di Grottaglie. Quando il Comitato si occupava di tutto, l’Amministrazione comunale garantiva un impegno economico e organizzativo evidentemente inferiore rispetto a quello attuale. Negli ultimi anni, il supporto del Comune è aumentato, in particolare per quanto riguarda la promozione della festa, la comunicazione e le dirette televisive e web.

GIR Media Partner

Come ogni anno, ormai da decenni, GIR – Grottaglie in Rete è Media Partner ufficiale dell’evento a supporto del Comitato. Un supporto che viene offerto gratuitamente, senza alcun contributo economico, solo per devozione verso San Ciro, per spirito di partecipazione alla vita sociale e culturale di Grottaglie e per un senso di responsabilità nei confronti dei tanti followers.

GIR è stato il primo media a trasmettere la festa in diretta, il primo a darle un risalto significativo con servizi dedicati e una copertura costante. E lo ha fatto sempre e solo per passione e impegno verso la comunità.

Va però specificato che ci sono anche altri media che promuovono la festa attraverso la sottoscrizione di contributi economici, che sostengono la copertura mediatica dell’evento. Questa differenziazione è importante per comprendere il diverso approccio adottato dai vari soggetti coinvolti nella comunicazione della festa.

Cosi come invece ci sono altri Media che danno la copertura all’evento senza alcun contributo.

Un chiarimento necessario

Va sottolineato che non esiste una collaborazione diretta tra il Comitato e l’Associazione, ma ognuno svolge il proprio compito in modo indipendente.

Questa precisazione si rende necessaria per chiarire i molti dubbi emersi tra i cittadini e gli stessi partecipanti alla festa. Il presente post è stato scritto raccogliendo informazioni direttamente dagli interessati, ossia il Comitato dei Festeggiamenti Patronali di Grottaglie e la Parrocchia della Chiesa Matrice.

Raccontare, non giudicare

Non spetta a noi dire se la festa è bella o brutta, se ci piace o meno, se le scelte fatte siano sensate o meno. A noi spetta raccontare, non giudicare. Chiunque si impegni nell’organizzazione della festa, già solo per il fatto di fare, merita apprezzamento e sostegno. Il come lo fa o come lo realizza, come dicevamo, non spetta a noi giudicarlo. Ogni cosa, in fondo, può essere opinabile.

La bellezza della tradizione: la maestosa Foc’ra e la novità dei Drappi di San Ciro

Va riconosciuto che la costruzione della Foc’ra, affidata all’Associazione, è diventata negli anni una vera e propria opera di ingegno, che affascina per la sua imponenza e la precisione con cui viene realizzata.

Allo stesso tempo, una delle grandi novità di quest’anno è stata l’iniziativa del Comitato, che ha distribuito i Drappi di San Ciro da appendere ai balconi. Un’idea bellissima, che sta riscuotendo un enorme successo tra i cittadini, trasformando la città in un grande omaggio al Santo Patrono.

Molto apprezzata anche la possibilità di visitare la Foc’ra nei giorni precedenti l’accensione, un’iniziativa che porta gioia alla comunità e permette a tanti, grandi e piccoli, di avvicinarsi a questa storica tradizione.

Infine, resta sempre un momento centrale della festa il Novenario, che ogni anno richiama un numero straordinario di fedeli. Le celebrazioni sono così partecipate che i posti a sedere si esauriscono rapidamente, con la chiesa sold out anche in piedi. Un segnale forte di fede e devozione che rende unica la festa di San Ciro, non solo il 30 e 31.

Questo è quanto. Chiunque avesse obiezioni o volesse rettificare alcune informazioni, può comunicarcelo. Buona festa a tutti 🙂