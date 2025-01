San Ciro 2025 a Grottaglie: signori, la Foc’ra è pronta. Imponente piramide di legna

Pubblicità in concessione a Google

Mancano ormai poche ore a uno dei momenti più attesi dai grottagliesi e dai tanti visitatori che ogni anno raggiungono la città per assistere all’accensione della Foc’ra in onore di San Ciro. Nella zona 167 bis, dove svetta imponente la grande piramide di legno, Carlo Caprino è tornato per raccontare da vicino il lavoro, la dedizione e l’emozione che accompagnano la preparazione di questa straordinaria tradizione.

Un video che racconta la magia della Foc’ra

Carlo Caprino ci conduce nel cuore di questa affascinante tradizione popolare, mostrando il dietro le quinte della costruzione della Foc’ra. La piramide, alta diversi metri e composta da fascine di legno, è un simbolo di devozione e comunità che ogni anno viene realizzata con il contributo di volontari, associazioni e cittadini di tutte le età.

Attraverso le immagini, Carlo ci fa respirare l’atmosfera unica che si vive nei giorni che precedono la grande accensione. Il video cattura dettagli e volti, raccontando le storie di chi con passione e sacrificio partecipa alla costruzione della pira. Il risultato è un racconto autentico, che mette in luce la forza della tradizione e il senso di appartenenza che lega la comunità grottagliese al suo santo patrono.

La Foc’ra: un simbolo di luce e speranza

La Foc’ra, che sarà accesa la sera del 30 gennaio, non è solo un evento spettacolare, ma rappresenta un profondo simbolo di fede e rinnovamento. L’accensione della grande pira richiama migliaia di persone, tutte con il naso all’insù per ammirare le fiamme che illuminano il cielo e riscaldano i cuori.

E’ evidente come questa tradizione unisca passato e presente, religione e cultura, rendendo la festa di San Ciro un evento unico nel suo genere. È un momento in cui la comunità si stringe attorno ai suoi valori, ricordando le proprie radici e guardando con speranza al futuro.

Un invito a partecipare

Se ancora non avete avuto modo di visitare la zona 167 bis e ammirare la Foc’ra in tutto il suo splendore, il video di Carlo Caprino vi offrirà un’anteprima imperdibile. Grazie al suo stile narrativo coinvolgente, inoltre, potrete seguire la diretta dell’accensione, cosi vi sentirete parte di questa grande festa, respirandone tutta la magia e l’energia.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere questa esperienza unica, sia attraverso il video che dal vivo, partecipando all’accensione della Foc’ra il 30 gennaio. Sarà un momento di emozione e condivisione che resterà impresso nella memoria di tutti.

Un viaggio nella tradizione, tra fede e passione, che vi farà sentire ancora più vicini al cuore pulsante di Grottaglie.