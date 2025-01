Pubblicità in concessione a Google

Nell’ambito dei festeggiamenti di San Ciro 2025, Carlo Caprino, noto narratore della tradizione grottagliese, ha realizzato un’intervista esclusiva a Don Eligio Grimaldi, arciprete della Chiesa Madre e guida spirituale del Comitato dei festeggiamenti patronali di Grottaglie. Una chiacchierata ricca di spunti, emozioni e riflessioni sul valore della tradizione, che ha permesso di approfondire il significato profondo della festa per la comunità.

“San Ciro è il cuore di Grottaglie”

Durante l’intervista, Don Eligio ha sottolineato come la festa di San Ciro non sia solo un evento religioso, ma un momento che coinvolge l’intera città, unendo fede, cultura e tradizioni secolari.

Don Eligio ha poi raccontato come ogni anno i preparativi della festa siano un’occasione per rafforzare i legami nella comunità. Il comitato, le associazioni, i volontari e i fedeli lavorano fianco a fianco per mantenere vive le tradizioni e organizzare una celebrazione degna del patrono. “C’è un’energia incredibile dietro ogni dettaglio, dall’organizzazione delle celebrazioni liturgiche alla costruzione della Foc’ra. È come un grande mosaico, dove ogni persona è una tessera fondamentale”.

Il significato spirituale della Foc’ra

Un momento chiave dell’intervista è stato dedicato alla Foc’ra, l’imponente pira che ogni anno illumina la notte di Grottaglie in onore di San Ciro. La Foc’ra rappresenta il martirio di San Ciro e, al tempo stesso, il calore della fede che arde nel cuore dei grottagliesi. Quando il fuoco si alza verso il cielo, è come se le nostre preghiere si unissero in un’unica grande invocazione.

Carlo Caprino, sempre attento a cogliere le emozioni dietro le parole, ha chiesto a Don Eligio quale sia il messaggio che quest’anno desidera trasmettere alla comunità.

L’importanza delle nuove generazioni

Un altro tema affrontato nell’intervista è stato il coinvolgimento dei più giovani. Don Eligio ha espresso la sua soddisfazione nel vedere sempre più bambini e ragazzi partecipare attivamente ai festeggiamenti, grazie anche alle iniziative educative come le visite guidate organizzate dalla Pro Loco. “È fondamentale che le nuove generazioni conoscano e comprendano il valore della tradizione. Non si tratta solo di celebrare il passato, ma di costruire un ponte verso il futuro, radicato nei valori della nostra fede e cultura”.

