La costruzione della tradizionale “Foc’ra” in onore di San Ciro a Grottaglie è in pieno svolgimento. I lavori sono iniziati con la posa delle prime fascine di legna, segnando l’avvio di questa monumentale pira che sarà accesa il 30 gennaio 2025, come da tradizione.

La “Foc’ra” è realizzata con fascine di legna d’ulivo e tralci di vite, raccolti dai fedeli in segno di devozione. La struttura, che negli anni precedenti ha raggiunto dimensioni notevoli, con una base quadrata di 23 metri per lato e un’altezza di 22 metri, è considerata una delle pire più grandi d’Europa.

Da alcuni anni il Comitato dei festeggiamenti presieduto dal padre spirituale Don Eligio Grimaldi ha affidato la costruzione della pira all’Associazione OdV Amici della Foc’ra, che si dedica con passione alla realizzazione di questa imponente struttura, simbolo di fede e tradizione per la comunità grottagliese. La pira è caratterizzata da una camera interna visitabile, accessibile attraverso un corridoio decorato con disegni dei bambini delle scuole locali, dedicati a San Ciro.

L’accensione della “Foc’ra” avverrà il 30 gennaio 2025 alle ore 20:00, nell’area di via Pasolini – 167 bis, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. La manifestazione fa parte del programma dei festeggiamenti in onore di San Ciro, che includono celebrazioni liturgiche, processioni e eventi culturali.

Nei giorni precedenti l’accensione sarà possibile visitare la “Foc’ra” secondo un calendario che comunicheremo prossimamente. L’ingresso è gratuito e accessibile anche ai diversamente abili, grazie alla realizzazione di una pedana per l’accesso delle carrozzine. Inoltre, la Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione Amici della Foc’ra e con il patrocinio del Comune di Grottaglie, generalmente accompagna le scolaresche in visite guidate per illustrare le tecniche di costruzione, la storia e le tradizioni legate ai festeggiamenti dedicati al santo patrono.

La “Foc’ra” rappresenta un elemento centrale dei festeggiamenti in onore di San Ciro, unendo fede, tradizione e comunità. La sua costruzione e accensione sono momenti di grande partecipazione popolare, che rafforzano l’identità culturale e religiosa di Grottaglie.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulla costruzione della pira e sul programma dei festeggiamenti, è possibile visitare il sito ufficiale dedicato alla “Foc’ra” di San Ciro:

Per avere un’anteprima visiva dei preparativi Carlo Caprino ci porta sul cantiere: