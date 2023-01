Pubblicità in concessione a Google

Numerose sono le preghiere che i fedeli rivolgono a San Ciro, chiedendogli di intercedere per la salute fisica e spirituale loro o dei loro cari.

Alcune preghiere sono in dialetto, come quella di Padre Michele Ignazio D’Amuri, strettamente legate alle numerose città di cui San Ciro è patrono, altre rievocano alcuni episodi della vita del Santo di Alessandria, come il suo legame con il martire Giovanni o la sua influenza sulle sante sante Teotiste, Teodota, Eudossia e sulla loro madre Atanasia, ma tutte si richiamano alla capacità di San Ciro di curare anima e corpi.

Ne riportiamo alcune, preparandoci come ogni anno ad esclamare con fede e passione “Evviva San Ciro!”