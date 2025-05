Scelte stupide di Fedez e Clara. Video e Testo

Pubblicità in concessione a Google

Scelte stupide è il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Clara, pubblicato il 2 maggio 2025. Questo inedito segna la prima collaborazione tra i due artisti e si candida a diventare una delle canzoni più ascoltate dell’estate. Il brano unisce le sonorità urban di Fedez alla voce intensa e soul di Clara, esplorando il tema delle relazioni complesse e delle scelte sbagliate in amore.

Il pezzo ha subito conquistato le classifiche e le tendenze di ricerca su Google Trends, attirando l’attenzione degli appassionati di musica pop e di chi segue da vicino le evoluzioni del panorama discografico italiano.

Tra i contenuti più ricercati online spicca anche il testo completo della canzone, che analizziamo di seguito in dettaglio.

Mi sembra che

ora che non funziona

il tuo volto cucito sopra un’altra persona.

Mi hai detto che mi avresti messo alla prova,

io ho sbagliato già mi sembra qualcosa.

Leggo negli occhi il disprezzo,

ma quando mi baci li chiudi e poi mi riduci in un buon compromesso,

consumi persone e le usi

e dopo le curi mi lasci perplesso

se tutto è già perso

un po’ troppo presto

lo sai ci ho scommesso

Che sparirai

E lo ricordo come fosse ieri

e sai poi ti ricordo come forse eri

come aforismi sprecati sui muri

Adesso togli i sentimenti in eccesso

non mischiare amore col sesso

carne e amore, una crudité, sai che stupidé

cadiamo giù come maschere, maschere

Leggo nei tuoi occhi il disprezzo

non mi fa né caldo né freddo

ogni volta che non voglio te tu vuoi me

ipocrisia, scelte stupide

scelte stupide

Sempre svogliata, pelle spietata

In mezzo al petto una porta blindata

Sembri diversa, mi sembri essere persa

solo non vuoi essere ritrovata

e poi chiudo gli occhi quando mi dai un bacio

perché il tuo sguardo mi mette a disagio

mi hai fatto male come ho fatto io

forse dovrei denunciarti per plagio

tu sei per me, un errore

passi da me, succede

succede solo il venerdì

che non mi baci più così

e fa male, come aforismi sprecati sui muri

Adesso togli i sentimenti in eccesso

non mischiare amore col sesso

carne viva crudité, scelte stupide

cadiamo giù come maschere, maschere

Leggo nei tuoi occhi il disprezzo

non mi fa ne caldo ne freddo

ogni volta che non voglio te tu vuoi me

ipocrisia, scelte stupide

scelte stupide

Non si scioglieranno mai gli occhi di ghiaccio

e non li scioglierai nemmeno te

ma che male c’è, soltanto una notte in hotel

Adesso togli i sentimenti in eccesso

non mischiare amore col sesso

carne viva come crudité, scelte stupide

cadiamo giù come maschere, maschere

Leggo nei tuoi occhi il disprezzo

non mi fa ne caldo ne freddo

ogni volta che non voglio te tu vuoi me

ipocrisia, scelte stupide

scelte stupide

Significato e analisi del brano

La canzone affronta il delicato equilibrio tra amore e attrazione fisica, mettendo in luce la superficialità di certe relazioni moderne, in cui il confine tra sentimento e desiderio è sempre più sottile. I versi evidenziano la frustrazione e la consapevolezza dei due protagonisti nel continuare a commettere le stesse scelte sbagliate, pur conoscendone le conseguenze.

Come in molti altri testi di Fedez, anche qui troviamo una forte componente autobiografica miscelata con riferimenti generazionali, resa ancora più intensa dall’interpretazione emozionata di Clara. Questa dinamica complessa è simile a quanto visto anche in altri suoi brani recenti, e rappresenta un’evoluzione stilistica rispetto ai singoli più leggeri degli anni precedenti.

Un’analisi più approfondita del brano è disponibile anche sul sito di Radio Deejay, che esplora il significato delle metafore e delle immagini presenti nella canzone.

Guarda il video ufficiale

Il videoclip ufficiale, già virale su YouTube, accompagna perfettamente le atmosfere malinconiche del brano e rafforza il legame narrativo tra i due artisti. Puoi vederlo qui: Scelte stupide – video ufficiale.