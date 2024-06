Pubblicità in concessione a Google

Uno strano fenomeno ha tenuto molti con gli occhi in su nella serata di domenica 23 giugno. Nel cielo di Puglia è comparso un oggetto non identificato seguito da una scia luminosa, in molti in Puglia e non solo, anche in altre zone del sud Italia, hanno potuto osservarlo.

Le ipotesi sono state svariate. La più comune e immediata è stata che si trattasse degli alieni. In realtà si è trattato del rientro di un razzo e quindi la scia e una specie di “nuvola” sarebbero state causate dallo scarico dei gas del motore e dal rilascio dei satelliti.

Nessun UFO dunque. Tuttavia il fatto è diventato subito virale sui social e numerose sono state le immagini dei vari avvistamenti.