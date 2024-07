Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa che nei giorni 11 e 12 luglio 2024 è previsto lo sciopero dei lavoratori della Teorema Spa impegnati nei servizi in appalto di igiene urbana per il Comune di Grottaglie, indetto dalla Cobas del Lavoro Privato.

A causa dello sciopero, il servizio di raccolta rifiuti non sarà garantito al 100%. In particolare, non sarà garantito lo svuotamento dei mastelli nelle contrade. Sarà comunque garantito lo svuotamento dei mastelli rossi. Si invitano i cittadini a esporre regolarmente i mastelli, anche se lo svuotamento in alcune zone potrebbe non essere garantito.

I cittadini che si ritroveranno con il mastello non svuotato potranno comunque recarsi presso l’isola ecologica sita in via della stazione per conferire i propri rifiuti. Presso l’isola ecologica è possibile conferire gratuitamente tutti i rifiuti differenziati (escluso l’indifferenziato) secondo i seguenti orari:

-lunedì-domenica: dalle 8:00 alle 12:00;

– martedì e giovedì: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.