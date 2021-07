Sdegno a Grottaglie, Svuotano contenitore differenziata e ritrovano un cucciolo morto

Pubblicità in concessione a Google

“Ecco si, queste sono le immagini crudeli, questa è la dimostrazione di quanto l’essere umano è penoso, di quanto l’essere umano non meriti di vivere sulla terra insieme agli animali. Sono delusa, disgustata dell’orribile gesto. Il piccolo cucciolo deceduto non sarà assolutamente trattato come un rifiuto, il piccolo cucciolo avrà una sua degna sepoltura. Una sepoltura che non meriti TU! Si proprio tu che hai commesso un simile gesto. Persona che non merita di vivere, persona che non merita essere chiamata “persona”, perché per me sei paragonabile ad un escremento. Perdonatemi lo sfogo e il contegno! Piccolo cucciolo riposa in pace ”

Si sfoga cosi Alessandra Carbotti, assessore all’ambiente del Comune di Grottaglie, in merito a quanto hanno rinvenuto gli operatori della raccolta differenziata mentre svuotavano un contenitore durante le normali operazioni a Grottaglie.

Nelle foto postate dall’assessore si vede un cartone con all’interno una busta di plastica e il cucciolo senza senza vita. “Nessun chip era sul cucciolo”.