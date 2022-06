Pubblicità in concessione a Google

I transistor npn sono dei componenti bipolari a stato solido prodotti dall’unione di tre diversi strati di silicio pretrattati. Il loro utilizzo permette di amplificare la corrente o di creare un vero e proprio interruttore all’interno di un circuito elettrico. L’acronimo NPN significa “negativo – positivo – negativo” e indica l’orientamento dei poli, ottenuti mediante il collegamento di diodi detti di segnale back to back. Così facendo in questo strumento vengono create delle giunzioni positivo – negativo poste in serie, con il terminale positivo che risulta in condivisione tra i due poli negativi.

Questi strumenti sono detti anche semiconduttori discreti perché per conformazione naturale il silicio non è un conduttore di elettricità eccellente ma il trattamento che riceve, detto drogaggio, lo rende perfetto per svolgere il ruolo di amplificare o commutare la tensione all’interno di un circuito. Tale operazione viene gestita con l’utilizzo di prodotti chimici appositi, in grado di orientare il comportamento degli elettroni.

Scelta di un transistor npn

Un transistor npn dovrebbe essere sempre selezionato sulla base delle esigenze dell’utilizzatore e deve essere di buona qualità, così che possa assicurare elevate prestazioni. In tal senso, è quindi importante rivolgersi ad e-commerce specializzati che abbiano pluriennale esperienza nella vendita di prodotti elettrici ed elettronici. Ne costituisce un esempio il portale di RS Components. Infatti, su questo sito è possibile trovare numerose tipologie di transistor npn che, come detto, garantiscono l’amplificazione e la commutazione della potenza in un circuito elettrico.

Per selezionare questi strumenti può essere utile valutare i seguenti aspetti:

Prestazioni di guadagno energetico.

Tensione di saturazione .

. Tensione massima supportata.

Tipo di montaggio.

Dissipazione di potenza .

. Frequenza operativa massima.

Dimensioni del prodotto.

Anche l’immagine permette di facilitare la scelta di un transistor bipolare npn, in quanto viene sempre inserita nelle dettagliate schede tecniche di RS Components. I prodotti di alta qualità sono solitamente contraddistinti da una bassa tensione di saturazione che riguarda il collettore – emettitore. In generale è sempre altamente consigliato ricercare sempre dei prodotti di alta affidabilità, realizzati nel rispetto dei più elevati standard qualitativi e di sicurezza, in modo da garantirne il corretto funzionamento in ogni circostanza.

Funzioni e utilizzo

I transistor bipolari npn sono semiconduttori discreti che possono svolgere due importanti funzioni: la commutazione e l’amplificazione della corrente elettrica. La loro realizzazione viene ottenuta con l’unione di tre strati di materiale semiconduttore che viene appositamente miscelato. Il diverso utilizzo, come isolante o come conduttore, dipende poi dall’alimentazione del transistor, che per questo motivo può essere impiegato anche come interruttore all’interno di un circuito elettronico.

Proprio grazie a questa sua speciale conformazione il transistor npn è uno strumento che può avere molti campi di applicazione, come ad esempio nei casi in cui è necessario ampliare un segnale audio, effettuare una regolazione dello switching, convertire o amplificare la potenza di un circuito. Questi strumenti possono inoltre essere anche collocati su dei pannelli, grazie ai fori passanti che ne facilitano l’istallazione all’interno dei circuiti elettrici.

I transistor npn hanno solitamente delle dimensioni e un peso molto contenuti ma questa componente può variare leggermente a seconda del modello prescelto e della funzione che lo strumento è chiamato a svolgere. In conclusione è sicuramente consigliabile selezionare questi strumenti sul portale di RS Components che rappresenta da sempre un punto di riferimento per tutti i componenti elettrici ed elettronici, in modo da ottenere un prodotto che sia sempre affidabile e che si riveli sempre all’altezza delle aspettative