Chi l’avrebbe mai pensato di trovare, dopo nove giornate, l’Udinese, l’Atalanta e la Lazio così in alto? E forse nessuno avrebbe puntato su un Napoli così dominante, con la compagine guidata da Spalletti che sta viaggiando a dei ritmi davvero pazzeschi fino a questo momento, non solo in serie A, ma pure in Champions League.

Il Napoli un gradino sopra tutti

Non c’è ombra di dubbio che la compagine napoletana sia protagonista fino a questo momento di un inizio di stagione clamoroso. Primo in campionato, già qualificato agli ottavi in Champions League, ora vien da chiedersi quali possano essere i limiti in questa stagione per la squadra guidata in panchina da Luciano Spalletti.

Che disastro la Juve

Chi se l’aspettava un tracollo simile da parte dei bianconeri? Probabilmente nessuno, ma la Vecchia Signora, nelle ultime cinque gare, ha fatto registrare una sola vittoria e 5 punti in totale. Anche Max Allegri ora rischia e sembra che non abbia nemmeno più in pugno lo spogliatoio. Riuscirà a mangiare il panettone? Tante nubi si addensano sul suo futuro, a breve termine, ma soprattutto sulla possibilità di vedere di nuovo la Juve in Champions League. Il quarto posto in campionato ora sembra veramente una chimera e il girone in Champions attuale è ormai andato perso. Sarà già un buon risultato, forse, riuscire a conquistare la qualificazione in Europa League, dato che dopo la sconfitta con il Maccabi, è in forse pure quella.

Atalanta e Udinese, che sorprese!

Alle spalle del Napoli, la compagine di Gasperini si ritrova grande. Dopo una stagione, quella passata, in cui non sembrava più in grado di ritrovare quella magia che l’aveva portata fino all’elite del calcio italiano, e non solo, ora le cose per i bergamaschi sembrano essere di nuovo cominciate a girare per il verso giusto. 21 punti in 9 partite e la netta sensazione che l’Atalanta tornerà a dare fastidio alle pretendenti per lo scudetto.

Non rimangono più parole per definire lo spumeggiante inizio di stagione dell’Udinese, che ha già saputo battere l’Inter, tra le mura amiche, e continua a sorprendere. La squadra friulana, guidata in panchina da Sottil, sta offrendo un calcio vigoroso, intenso e offensivo, dimostrando di valere appieno il terzo posto, per il momento in coabitazione con Lazio e Milan.

Le milanesi

Il Milan era la favorita numero uno ai nastri di partenza di questa stagione, avendo lo scudetto sul petto. Si è dimostrata spesso e volentieri la più forte, ma ha peccato in qualche occasione di continuità, raccogliendo in ogni caso 20 punti nelle prime nove giornate e perdendo solo in un’occasione, ovvero con il Napoli tra le mura amiche. Detto questo, la squadra di Pioli ha tutte le carte in regola per ri-sorpassare la compagine napoletana e vincere il suo secondo tricolore di fila.

Discorso leggermente diverso per l’Inter che, nel corso di questo inizio di stagione, ha palesato un bel po’ di difficoltà in campionato. La doppia sfida con il Barcellona potrebbe, però, aver portato una vera e propria iniezione di entusiasmo per gli uomini di Simone Inzaghi, che potrebbero invertire la rotta pure in Serie A e risollevarsi da un settimo posto piuttosto anonimo, con soli 15 punti all’attivo.