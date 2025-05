Pubblicità in concessione a Google

Il 7 maggio 2025 si aprirà ufficialmente il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. Tra i 134 cardinali elettori, spiccano tre figure pugliesi, tra cui il cardinale Fernando Filoni, nato a Manduria, che potrebbe rientrare, a sorpresa, tra i papabili per il nuovo pontificato.

Il cardinale Filoni, attuale Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ha una lunga carriera diplomatica e pastorale, con esperienze in Medio Oriente e Asia, che lo rendono una figura di spicco nel panorama ecclesiastico internazionale.

Il Conclave 2025: un momento storico

Il Conclave del 2025 si svolge in un periodo di grandi cambiamenti per la Chiesa cattolica. Dopo la scomparsa di Papa Francesco, i cardinali si riuniscono nella Cappella Sistina per eleggere il 267° Pontefice.

Secondo The Guardian, il Conclave inizierà il 7 maggio, con 134 cardinali elettori provenienti da tutto il mondo.

I cardinali pugliesi: cardinale Filoni, Semeraro e De Donatis

La Puglia è rappresentata da tre cardinali elettori:

Fernando Filoni : nato a Manduria nel 1946, ha ricoperto ruoli di rilievo nella diplomazia vaticana e nella Curia romana.

: nato a Manduria nel 1946, ha ricoperto ruoli di rilievo nella diplomazia vaticana e nella Curia romana. Marcello Semeraro : originario di Monteroni di Lecce, è stato prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi.

: originario di Monteroni di Lecce, è stato prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi. Angelo De Donatis: nato a Casarano, è stato vicario generale di Papa Francesco per la diocesi di Roma e penitenziere maggiore.

Cardinale Filoni: un profilo internazionale

Il cardinale Filoni ha maturato una vasta esperienza internazionale, servendo come nunzio apostolico in Iraq e Giordania durante periodi di guerra, guadagnandosi il rispetto per la sua fermezza e sensibilità.

Ha guidato la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, coordinando le attività missionarie della Chiesa nei cinque continenti. Oggi è Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro.

La sua figura unisce spiritualità, diplomazia e visione globale: qualità che lo rendono uno dei profili più autorevoli tra i cardinali papabili.

La provincia di Taranto in attesa

La provincia di Taranto vive questo evento con particolare coinvolgimento. Non capita spesso che un figlio della propria terra sia tra i candidati alla guida della Chiesa universale.

In molti sottolineano come la vocazione e il servizio del cardinale Filoni siano anche frutto del contesto umano e spirituale del territorio tarantino.

Riflessioni finali

Il Conclave 2025 rappresenta un’occasione storica, non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la Puglia. La presenza di ben tre cardinali pugliesi dimostra l’importanza crescente della regione nello scenario ecclesiale mondiale.

Se Fernando Filoni fosse eletto Papa, sarebbe il primo Pontefice pugliese della storia. Un evento che porterebbe la provincia di Taranto sotto i riflettori di tutto il mondo.

Qualunque sarà la scelta dello Spirito, questa attesa rappresenta un momento di orgoglio e spiritualità per tutti i fedeli del nostro territorio.