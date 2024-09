Pubblicità in concessione a Google

Un lunedì quasi autunnale (guardando il cielo) ha ridato il ben tornati a scuola anche a Grottaglie. La nostra città è una delle prime a veder tornare gli alunni sui banchi di fronte alle cattedre.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro D’Alò ha riconsegnato alla città il plesso “Don Bosco”, situato in via Oberdan, completamente ristrutturato e reso più sicuro.

La scuola primaria è stata interessata da lavori di adeguamento strutturale e antisismico, per un investimento superiore a 3,5 milioni di euro. “Nonostante alcuni ritardi dovuti a interventi imprevisti emersi durante l’esecuzione dei lavori, la scuola è ora pronta ad accogliere alunni e personale in una struttura moderna, sicura e confortevole.” Comunica l’ente.

Alle ore 10:30 nel plesso “Don Bosco” una piccola cerimonia di riapertura della struttura, alla presenza di studenti, famiglie e autorità. Prevista la presenza anche l’ex dirigente scolastica Patrizia Di Lauro, che, continua la nota dell’ente, “ha collaborato con l’amministrazione comunale seguendo con attenzione i lavori fino al loro completamento, dimostrando grande impegno per il futuro della scuola e della comunità”.

Quest’anno, la scuola “Don Bosco” ospiterà temporaneamente anche gli alunni della scuola “Giovanni Paolo II”, attualmente coinvolta in un’importante opera di ristrutturazione. I lavori, iniziati lo scorso anno, hanno già riguardato la palestra e la mensa, mentre gli altri interventi sono ancora in corso.

Il Comune di Grottaglie ha inviato la candidatura per un nuovo bando del PNRR dedicato alle mense scolastiche, candidando sia la mensa della scuola “Giovanni Paolo II” che quella del plesso “Don Bosco”. L’obiettivo è ottenere ulteriori fondi per migliorare le strutture destinate alla ristorazione scolastica, contribuendo così al benessere degli alunni.

In parallelo, proseguono i lavori di ammodernamento presso la scuola “Pignatelli”. Questi interventi, pianificati per non interferire con lo svolgimento delle lezioni, permetteranno agli studenti di continuare a frequentare la scuola senza interruzioni, riducendo al minimo i disagi per alunni, personale scolastico e famiglie. Entro la fine di settembre, inoltre, prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi di via Campobasso, la strada che conduce proprio alla scuola “Pignatelli”. Un intervento necessario per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona.

Il Sindaco ha espresso grande soddisfazione per i risultati dei lavori svolti: “Siamo orgogliosi di restituire alla città un’altra scuola rinnovata e sicura. Gli interventi rappresentano un investimento importante per il futuro dei nostri ragazzi e per la qualità dell’istruzione che offriamo a Grottaglie. Con il continuo miglioramento delle nostre scuole, confermiamo il nostro impegno per una città che guarda al futuro.”

Anche l’Assessore ai lavori pubblici, Giovanni Blasi, ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della qualità degli interventi: “Abbiamo lavorato con grande attenzione per garantire che ogni lavoro fosse eseguito rispettando i più elevati standard di sicurezza. Nonostante alcuni imprevisti, siamo riusciti a completare le opere in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Continueremo a lavorare per migliorare le infrastrutture scolastiche, per il benessere degli studenti e di tutto il personale che vive quotidianamente le scuole.”