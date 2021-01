S.E. Mons. Salvatore Ligorio questa mattina si è vaccinato contro il Covid-19.

Un esempio per tutta la comunità della diocesi di Potenza ma anche un messaggio per i grottagliesi.

Mons. Ligorio è nato a Grottaglie (provincia e Arcidiocesi di Taranto) il 13 ottobre 1948 e alla città delle ceramiche è molto legato.

Compie gli studi nel seminario minore di Taranto, in quello Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e infine, alla Pontificia Università Lateranense di Roma, conseguendo la licenza in Teologia Pastorale. È stato ordinato presbitero il 13 luglio 1972. È vice parroco nella parrocchia “S. Famiglia” di Martina Franca; rettore del seminario arcivescovile di Martina Franca; canonico del capitolo metropolitano di Taranto; vicario zonale di Grottaglie e membro di diritto del Consiglio presbiterale; membro del Collegio dei consultori. Dal 1984 è parroco della parrocchia “Madonna delle Grazie” a Grottaglie. Il 19 dicembre 1997 è eletto Vescovo di Tricarico. Riceve la consacrazione episcopale l’11 febbraio 1998 da Benigno Luigi Papa, Arcivescovo di Taranto. Fa il suo ingresso a Tricarico il 1 marzo 1998.

Promosso Arcivescovo di Matera-Irsina il 20 marzo 2004, succede a S.E. Mons. Antonio Ciliberti precedentemente nominato Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, prende possesso dell’Arcidiocesi il 24 aprile 2004.

È vicepresidente della Conferenza Episcopale di Basilicata. In seno alla Conferenza Episcopale Italiana è Membro della Commissione Episcopale per le migrazioni.

Il 5 ottobre 2015 è nominato da Papa Francesco Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, succede ad S.E. Mons. Agostino Superbo dimessosi per raggiunti limiti di età. Prende possesso dell’Arcidiocesi il 9 gennaio 2016. È Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata.

In S. Pietro ha chiesto ed ha ottenuto il 29 giugno 2016 il pallio da Papa Francesco come Metropolita di Basilicata.