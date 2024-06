Pubblicità in concessione a Google

Il Sindaco di Grottaglie accoglie con favore l’annuncio di Leonardo Spa che designa la città come sede per l’assemblaggio finale del convertiplano AW609, consolidando il percorso di diversificazione del sito produttivo locale.

“Questo investimento rappresenta un passo fondamentale per il futuro di Grottaglie,” dichiara il Sindaco. “Rafforza il nostro ruolo di hub industriale aerospaziale e apre nuove opportunità di crescita e sviluppo economico. L’arrivo dell’AW609, insieme al MaTeRIA Lab e all’Aerotech Campus, ci proietta verso un futuro di innovazione e alta specializzazione, segnando l’inizio di un percorso di diversificazione della Leonardo a Grottaglie.”

Tuttavia, il Sindaco esprime anche preoccupazione per la prospettata fermata di quattro mesi dello stabilimento: “La continuità produttiva è fondamentale per tutelare i posti di lavoro e garantire stabilità al territorio. In tal senso, chiedo a Leonardo di aprire un tavolo di confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali e le istituzioni locali e regionali per trovare soluzioni alternative alla fermata, salvaguardando l’occupazione e la produzione.”