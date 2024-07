Pubblicità in concessione a Google

Anche Grottaglie scende in piazza per dire no alla Autonomia Differenziata. Il Circolo Pier Paolo Pasolini di Sinistra Italiana avvia una raccolta firme per il referendum contro il provvedimento.

Le Regioni e l’autonomia differenziata

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 26 giugno 2024, n. 86 recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il provvedimento fa seguito ad un’ampia discussione sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che si è svolta già a partire dalla fine della XVII legislatura, dopo le iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017.

Per approfondimenti si veda il dossier a cura dei Servizi studi di Camera e Senato.

Raccolta firme per il referendum contro l’Autonomia Differenziata a Grottaglie

Sabato 27 luglio 2024, dalle ore 17.30 alle 20.30, dei pressi del Supermercato in Via Marconi Ang. Via De Gasperi e domenica 28 luglio 2024, dalle ore 17.30 alle 20.30 in Viale Giacomo Matteotti.