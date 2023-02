Pubblicità in concessione a Google

Dal porto di Taranto i container Nato per il sisma Turchia e Siria, ecco quanto comunica Rinaldo Melucci, Sindaco e presidente della Provincia di Taranto, in una nota ai media:

“Taranto diventa ponte di solidarietà per i popoli turco e siriano, grazie alla Nato Support and Procurement Agency (NSPA), che ha cominciato a spostare nel nostro porto i container immagazzinati nel centro operativo meridionale che ha sede nella nostra città, diretto dal generale Renato Lepore. Si tratta di 1000 unità che compongono un rifugio semipermanente, capace di ospitare almeno 2000 sfollati a causa del terremoto.

È motivo di orgoglio, per noi, sapere che anche Taranto saprà offrire il suo contributo per aiutare le vittime di questa enorme tragedia. – prosegue il Sindaco – Per questo esprimiamo il plauso dell’amministrazione e della comunità verso l’impegno dell’agenzia della Nato, testimoniando anche la vicinanza a Yilport, il gruppo turco terminalista del molo polisettoriale dove si stanno stoccando i container.” Conclude la nota.