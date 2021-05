Pubblicità in concessione a Google

Continua la campagna vaccinale anche in provincia di Taranto dove circa una persona su tre ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19.

Quasi 140mila persone (il 25% della popolazione residente, inclusi quindi anche gli under16 che attualmente non possono essere vaccinati per mancanza di un vaccino adatto), infatti, hanno completato il proprio ciclo di vaccinazione, mentre sono 53mila (9%) quelle che hanno già ricevuto solo la prima dose.

Nella giornata di ieri, sono state somministrate in totale quasi 4.550 dosi, suddivise tra circa 3mila prime dosi e il restante seconde dosi.

Oltre al lavoro incessante degli hub nel capoluogo e in provincia, nei quali si vaccina gran parte della popolazione, continua il lavoro dei medici di medicina generale e dei medici ASL per le vaccinazioni a domicilio e presso i propri ambulatori: sono infatti oltre seicento le persone più anziane o fragili che hanno ricevuto il vaccino in una sola giornata grazie all’intervento dei medici del territorio.

Stamattina, invece, questa la situazione negli hub vaccinali operativi: per la prima dose, a Taranto, 384 persone vaccinate presso la SVAM e 81 al Palaricciardi; 217 a Martina Franca, 214 a Grottaglie, 258 a Manduria; 305 a Massafra e 231 a Ginosa.

A queste si aggiungono 215 seconde dosi somministrate a Taranto.