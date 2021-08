Pubblicità in concessione a Google

Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 29 luglio 2021 i primi due Avvisi del Programma operativo 2021 della Regione Puglia “Promozione dello sport e delle attività motorie sportive”.

Sono già attivi, fino al 29 ottobre 2021, l’Avviso “A – D” che riguarda il sistema associativo sportivo e l’Avviso “B” che incentiva la promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni e eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale.

Incentivi e finanziamenti per i centri sportivi

L’Avviso A e D finanzia proposte progettuali e centri estivi sportivi che incentivano la pratica motoria e sportiva, in particolare delle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, delle persone con disabilità, minori, donne, soggetti affetti da patologie croniche e tumorali, delle persone in sovrappeso e obese.

La dotazione finanziaria di 1.050.000 euro, Esercizio Finanziario 2021, è così ripartita:

– 200 mila euro a Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico);

-750 mila euro a Istituzioni Sociali private (Associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP; Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro; Associazioni di promozione sociale;

-100 mila euro ai Comuni.

Il contributo ha un importo massimo di 7mila euro, che sale a 10mila euro per progetti/centri estivi sportivi i cui destinatari sono anche soggetti con disabilità.

Fondi specifici per eventi e manifestazioni

L’Avviso B, dotazione finanziaria 350mila euro, sostiene la realizzazione di manifestazioni sportive di durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni) che contribuiscano ad aumentare la visibilità e attrattività del territorio pugliese: eventi sportivi regionali, nazionali, internazionali che assegnano o che non assegnano titoli sportivi, che si svolgono sul territorio pugliese e che coinvolgano atleti o squadre provenienti da province pugliesi.

Possono partecipare: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

L’entità del contributo varia da 5mila euro a 25 mila euro.

Come richiedere i contributi

La procedura per entrambi gli Avvisi è a sportello. Le istanze possono essere presentate esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), seguendo le indicazioni dei bandi, all’indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it.

Maggiori informazioni e chiarimenti alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, inoltrando PEC all’indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it.

Nuovi finanziamenti in arrivo

Entro fine anno saranno pubblicati:

-l’Avviso “C” per il sostegno alle Eccellenze sportive pugliesi,

-l’Avviso “F” per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive,

-l’Avviso “G” per l’acquisto di attrezzature sportive per atleti paralimpici.

Altre Azioni del Programma Operativo Sport 2021 saranno finanziate con i 6 milioni di euro dei fondi del bilancio autonomo regionale per la promozione dello sport e delle attività motorie sportive, per favorire la ripresa dell’attività fisico-motorie e sportive in Puglia, con il coinvolgimento dell’ Ufficio Scolastico Regionale, del Dipartimento della Giustizia Minorile e del Centro per la Giustizia Minorile, dell’Università di Foggia e di Bari, del CONI, del CIP Puglia, delle Agenzie strumentali della Regione ARESS e ASSET, e dei tanti Enti ed Organizzazioni che si occupano di sport, con i quali la Regione Puglia ha intrapreso una proficua collaborazione.