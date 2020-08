Sposi in Puglia: arriva il bonus matrimonio. 1.500 euro per le feste dal 1° luglio al 31 dicembre

L’intervento “Puglia Wedding Travel Industry”, ha come obiettivo generale quello di sostenere la filiera del settore wedding affinché le feste nuziali programmate nei mesi successivi alla fase di lockdown possano tenersi e le coppie di sposi che abbiano scelto di festeggiare il matrimonio nei mesi in corso e a venire siano invogliate a mantenere fermo il loro proposito.

Secondo il Decreto del Governo nazionale del 11 giugno 2020, con l’inizio della cosiddetta Fase tre, oltre alle cerimonie civili e religiose, è possibile organizzare eventi nuziali, adottando le necessarie cautele per evitare contagi e il diffondersi del virus.

La mission di Pugliapromozione, come noto, è quella di promuovere la destinazione e il brand Puglia in Italia e nel Mondo, a beneficio dello sviluppo economico del territorio.

In questa Fase 3, Pugliapromozione ritiene doveroso porre la propria mission a servizio della necessità di supportare l’indotto turistico e la ripresa dell’incoming dal resto di Italia (turismo domestico) e dagli altri Paesi del mondo, anche fornendo supporto alle aziende coinvolte dalla crisi, tra cui nello specifico le imprese del wedding.

Il programma “Puglia Wedding Travel Industry” si compone di due interventi che consistono nel sostegno alle imprese che, vario titolo, sono coinvolte nella produzione/fornitura di servizi funzionali a realizzare feste di matrimonio in Puglia.

Gli interventi di cui al programma “Puglia Wedding Travel Industry” sono coerenti con taluni obiettivi del Piano Strategico de Turismo “Puglia365”, quali la destagionalizzazione dei flussi turistici e lo sviluppo della wedding Industry in ambito turistico, volendo incrementare gli eventi nuziali in Puglia e l’indotto ad essi collegato.

Il primo intervento, di cui al presente Avviso, prevede la erogazione di voucher del valore di € 1.500,00, in favore delle imprese della filiera wedding (v. infra art. 2) che possono farne richiesta per le feste di matrimonio organizzate nel periodo dal 27 agosto al 31 dicembre 2020. Il contributo si traduce in uno sconto sui costi della festa nuziale a beneficio degli sposi stessi.

Gli eventi nuziali per cui è possibile avanzare richiesta sono quelli relativi a matrimoni organizzati in Puglia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Le richieste possono essere presentate a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e fino al 10 dicembre 2020 a entrambi i seguenti indirizzi email: direzioneamministrativapp@pec.it e direzione.generale@aret.regione.puglia.it

Le richieste possono essere presentate nei limiti di n.1 voucher per ogni festa di matrimonio.