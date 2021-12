Stefani: “Grazie ai Grottagliesi, con loro una città più bella”. E sui vandali: “Arrivano le Video trappole”

Pubblicità in concessione a Google

“Un grande lavoro e un grande senso di civiltà è stato quello messo in atto dai cittadini grottagliesi lungo questo anno che sta concludersi: ogni giorno, responsabilmente, hanno permesso di far diventare realtà il grande progetto della raccolta differenziata porta a porta. Un impegno iniziato sperimentalmente già diversi anni fa e che si è concretizzato nell’ultimo anno e mezzo con l’impegno di tutta l’Amministrazione, l’Ufficio Ambiente, la Teorema e che vede oggi Grottaglie tra i comuni virtuosi.”

E’ quanto dichiara Maurizio Stefani, neo assessore delegato all’Ambiente e all’Igiene Urbana nel Comune di Grottaglie.

“Ai tanti cittadini virtuosi, che con la loro raccolta quotidiana fatta a volte anche di qualche sacrificio o rinuncia, assistiamo purtroppo anche al proliferare dell’azione di vandali e irresponsabili che continuano in modo illecito, oltre che insensato, ad abbandonare ogni genere di rifiuto, anche pericoloso, sui cigli stradali o in mezzo ai campi.”

Aggiunge Stefani.

“Ai primi, i tantissimi cittadini grottagliesi coscienziosi, diciamo grazie. Li ringrazio personalmente e con me anche il sindaco Ciro D’Alò, da sempre impegnato in primissima fila sulle politiche ambientali: grazie a questi cittadini che con solerzia, impegno e costanza differenziano e conferiscono i rifiuti. Ai secondi, quei pochi vandali che sporcano il nostro territorio, inviamo un ultimatum: basta, non sarà più tollerata alcun altra azione simile.”

Continua l’Assessore.

Abbandono dei rifiuti nelle periferie

Ogni giorno l’amministrazione e l’ufficio preposto lottano contro l’abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche. Una situazione che vedrà presto un intervento ancor più incisivo e capillare con l’installazione di un sistema di videosorveglianza e delle video trappole.

Lavoro di squadra

“Voglio augurare un buon 2022 a tutti i cittadini grottagliesi, insieme al gruppo di Grottaglie Democratica con i consiglieri Maurizio Bais e Leonardo Attanasio giorno dopo giorno raccogliamo le istanze della comunità e grazie alla loro collaborazione riusciamo tutti a tenere pulita la nostra città”.

Significativo il rispetto che i grottagliesi nutrono verso gli addetti alla raccolta: “Durante queste feste su alcuni mastelli abbiamo trovato messaggi di auguri e di ringraziamento per aver lavorato senza sosta anche durante le feste”.

Una mail per le segnalazioni

“Il dialogo con i cittadini è costante, a tal proposito invito chiunque voglia inviarci delle segnalazione a farlo utilizzando questa mail: mauriziostefanigrottaglie@gmail.com”.

Conclude Stefani: “31 dicembre e 1° gennaio saremo come sempre operativi, come sempre per il bene della nostra Grottaglie.”