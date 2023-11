Pubblicità in concessione a Google

Strade in Provincia di Taranto, pronto il progetto esecutivo per la realizzazione di rotatorie lungo le provinciali “109”, “110” e “107”, nei territori di San Giorgio, Pulsano, Faggiano e Taranto. Intanto proseguono spediti i lavori relativi al Secondo Lotto della “Tangenziale Sud”.

Approvazione del progetto esecutivo ad un passo per l’importante opera viaria che prevede,

con la realizzazione di due rotatorie, la sistemazione dell’incrocio tra le strade provinciali 109 e 110 e tra la S.p. 109 e la S.p. 107 nei territori di San Giorgio Ionico, Faggiano, Taranto e Pulsano.

Finanziato da ENI S.p.A. attraverso l’accordo per le compensazioni ambientali a favore

dell’area del capoluogo ionico sottoscritto con la Provincia di Taranto ed inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, l’intervento ad andrà ad incidere in

maniera massiva su un’arteria che collega quattro Comuni ed è interessata quotidianamente da un intenso traffico veicolare.

Le procedure amministrative per l’esecuzione dell’opera (il cui costo complessivo sfiora i

900mila euro) hanno fatto registrare nel corso degli ultimi tre mesi l’adozione delle varianti urbanistiche e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre fra alcuni giorni sarà stilato il provvedimento dirigenziale con cui si darà via libera al progetto esecutivo, passaggio necessario per poi procedere alla fase dedicata all’indizione dell’appalto.

“Anche per questa opera stradale – ha dichiarato il presidente della Provincia di Taranto,

Rinaldo Melucci – i tecnici dell’Ente stanno svolgendo un grande lavoro che porterà alla

realizzazione di due rotatorie in grado di regolarizzare la circolazione viaria ed aumentare

la sicurezza per tutti coloro che percorrono quell’arteria di collegamento.

Come ho già sostenuto in altre circostanze, l’obiettivo dell’Amministrazione che presiedo non è solo quello di migliorare la viabilità sul nostro territorio, ma anche di mettere a disposizione dei cittadini percorsi alternativi in grado di snellire il traffico. E a tal proposito desidero evidenziare la spedita prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Secondo Lotto della “Tangenziale Sud”. A poco meno di due mesi dal sopralluogo presso il cantiere allestito per questa infrastruttura, posso testimoniare i grandi passi avanti fatti per quanto concerne le operazioni di scavo per la realizzazione delle fondazioni del sottopasso scatolare e la vasca di disoleazione per lo smaltimento delle acque di piattaforma. Se non si registreranno imprevisti, il tratto che collegherà Taranto a Talsano potrà essere ultimato nella tarda primavera del prossimo anno.”

Intanto, proseguono le attività relative all’esecuzione delle opere che riguardano altre arterie stradali della Provincia. Gli ultimi provvedimenti sono quelli con cui il Settore Viabilità dell’Ente, diretto dall’ing. Polignano, ha indetto le gare di appalto per la manutenzione del piano viabile, della segnaletica e delle barriere metalliche lungo le provinciali che attraversano i territori di sei Comuni: Laterza (S.p. 18), Mottola (S.p. 29), San Marzano-Francavilla Fontana (S.p. 87), Castellaneta Marina (S.p. 11) e Martina Franca (S.p. 64).

In tutti questi casi l’affidamento dei lavori sarà definito mediante una procedura negoziata senza bando a seguito della consultazione di cinque operatori economici altamente qualificati. Precisato che l’aggiudicazione degli appalti avverrà con l’applicazione del minor prezzo, si evidenzia che, come valore a base di gara, per i lavori è stimato un importo complessivo di oltre 2 milioni e 400mila euro.