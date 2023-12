Pubblicità in concessione a Google

Nell’ambito dei progetti e delle strategie potenzialmente in grado di garantire una maggiore sicurezza sulle strade della Provincia di Taranto, esigenza ineludibile ed ulteriormente acuita dal tragico sinistro registratosi sulla “Statale 100”, nei pressi di Mottola, la Provincia di Taranto sta dando seguito al suo piano di riqualificazione e adeguamento delle arterie viarie che si sviluppano lungo tutto il territorio ionico.

L’impegno dell’Amministrazione provinciale guidata da Rinaldo Melucci nel raggiungere questo obiettivo è massimo e dimostrato dalle ultime disposizioni finalizzate all’autorizzazione di una serie di interventi che andrà ad apportare tangibili migliorie sulla “S.P. 42” che collega Massafra a Crispiano, sulla “S.P. 48” tra i territori di Taranto-Statte e Crispiano e sul tratto compreso tra la “S.P. 129” e la “S.P. 130”, nel Comune di Torricella.

Nel caso della “S.P. 42”, ritenuta una delle più trafficate ed insidiose per i conducenti di mezzi e veicoli, va segnalata l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica serale e notturna in continuità con quello già esistente. Finanziati con fondi propri dell’Ente Provincia e di un importo complessivo pari a 200mila euro, i lavori consisteranno nell’installazione di 25 punti luce alimentati dalla derivazione della linea elettrica trifase pubblica che si snoda fino a circa 600 metri dall’intersezione della S.P. 42 con via Loprete e via Crispiano.

E’ stata, invece approvata, tramite determina dirigenziale, la perizia suppletiva e di variante relativa agli interventi di manutenzione del piano viabile, della segnaletica e di sostituzione delle barriere metalliche lungo la “S.P. 48”, nel tratto compreso fra Crispiano e Statte, un’opera dell’importo di 300mila euro e a cui è stato necessario apportare delle modifiche che, generate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che ha affidato i lavori, saranno in linea con il progetto originario e che produrranno ulteriori migliorie a livello di sicurezza stradale.

Infine, sono state approvate le opere complementari e di completamento relative alla rotatoria in fase di realizzazione fra le S.P. “129” e “130” (il costo totale è di 170mila euro), un’infrastruttura che garantirà una maggiore fluidità del traffico veicolare e un aumento della sicurezza stradale.

“Prestando sempre massima attenzione alle esigenze della nostra comunità – ha dichiarato il presidente della Provincia di Taranto, Melucci – abbiamo proceduto all’approvazione di nuovi importanti lavori sulle strade provinciali, lavori che vanno ad aggiungersi a quelli già avviati nei mesi scorsi.

Questi interventi non mirano solo alla manutenzione del piano viabile, alla sostituzione delle barriere di protezione metalliche, alla sistemazione della segnaletica, all’installazione di impianti di illuminazione e al raggiungimento di una maggiore scorrevolezza del traffico: la priorità assoluta dell’Amministrazione che presiedo è garantire attraverso queste opere la sicurezza dei conducenti e dei veicoli che percorrono le nostre strade.

Siamo consapevoli dell’importanza di fornire alla collettività infrastrutture sicure, moderne ed efficienti ed è per questo che continueremo a lavorare con immutato impegno per migliorare costantemente la qualità della rete viaria del territorio ionico.”