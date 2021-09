PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Gir ha messo a disposizione dei quattro candidati sindaci 10 minuti ciascuno per convincere gli elettori a sceglierli come guida per i prossimi cinque anni della città di Grottaglie.

Lo speciale ha lo scopo di dare la possibilità ai lettori del blog Gir di poter conoscere le ragioni della candidatura e il programma della coalizione di ciascuno dei quattro candidati. L’invito è stato rivolto a tutti e quattro i candidati e tutti e quattro hanno accettato.

Il contenuto è realizzato da Carlo Caprino e non ha previsto alcuna domanda, alcun contraddittorio.

Lo spazio messo a disposizione è di tipo gratuito e non ha previsto alcun compenso.