Pubblicità in concessione a Google

Le tremende giornate afose e la canicola che non lascia respiro la possiamo combattere con tanta acqua, frutta e verdura fresca e un bel gelato artigianale realizzato con prodotti naturali certificati.

Pubblicità in concessione a Google

Un buon gelato a Grottaglie

Se sei a Grottaglie ti consigliamo di assaggiare il Gelato al Pistacchio verde di Bronte prodotto nel laboratorio del gusto di Gelida Voglia, la centralissima gelateria sita nell’incrocio tra via Parini e viale Matteotti a Grottaglie.

Il gelato al pistacchio

Il pistacchio verde di Bronte è una varietà di pistacchio a Denominazione di origine protetta DOP. La coltivazione e la produzione di pistacchio rappresenta per Bronte, paese della provincia di Catania un’importante fonte di reddito, tanto da essere soprannominato l’Oro Verde, per il suo alto valore commerciale.

Il pistacchio verde di Bronte

Nei comuni in cui è coltivato si produce un’infinita varietà di prodotti derivati dalla lavorazione del pistacchio, come il famoso “pesto di pistacchio” per il condimento della pasta, i biscotti di pistacchio, la crema di pistacchio, il cioccolato al pistacchio e molti altri.

Negli ultimi anni il Pistacchio verde di Bronte è divenuto uno tra i gusti di gelato preferiti dal italiani. Il gelato al Pistacchio di Gelida Voglia è prodotto utilizzando la frastuca originaria proprio di Bronte.

Gelato al pistacchio o alla nocciola ricco di omega 3 e omega 6

Mangiare un buon gelato fatto di ingredienti sani e naturali è un toccasana per tenere a freno questa afa di metà luglio che sta caratterizzando le nostre città. Quello al pistacchio o alla nocciola sono ricchi di omega 3 e di omega 6, elementi che contribuiscono a combattere gli effetti dell’invecchiamento cellulare.

Filiera cortissima per le materie prime

Latte, frutta, olio evo e miele sono tra i prodotti biologici certificati e controllati ed in vetta alle classifiche di qualità che vengono utilizzati per la preparazione dei gelati. Una filiera che oggi è praticamente a km zero.

Niente grassi idrogenati o additivi, ma Olio Evo biologico

Enzo Iannacone, maestro gelatiere e patron di Gelida Voglia, ha elaborato una propria ricetta in cui i grassi idrogenati e gli additivi chimici lasciano il posto all’olio extravergine di oliva biologico come componente grassa e agli zuccheri della frutta ed al miele proveniente da allevamenti certificati, per la dolcificazione.