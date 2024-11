Pubblicità in concessione a Google

Inedite opportunità per la crescita del territorio si prospettano grazie all’accordo di collaborazione che venerdì 15 novembre prossimo sarà siglato fra l’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Confindustria Taranto, per lo sviluppo di una filiera dell’aerospazio a Taranto.

Pubblicità in concessione a Google

I termini dell’intesa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa da Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, e Salvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto, nella sede dell’associazione degli industriali, con inizio alle ore 11.30.

L’accordo, che riveste una importanza rilevante ai fini della creazione e promozione di un modello di sviluppo della filiera dell’aerospazio, si pone -fra gli altri – l’obiettivo di attivare sinergie per lo sviluppo di partenariati industriali e la nascita di nuova impresa innovativa.