Pubblicità in concessione a Google

La passione e la competenza possono trasformare una piccola realtà in un brand affermato. È una filosofia questa in cui ha creduto fortemente Vito Cometa, che nel novembre 2017 a Monopoli (Ba) ha fondato TacoShop.it, l’azienda che offre soluzioni di arredo bagno di qualità in linea con le ultime tendenze del design.

Pubblicità in concessione a Google

Il successo dell’azienda è dato dall’idea che sta alla base, innovativa e originale, di dare alle persone la possibilità di arredare il bagno con stile, potendo contare su infinite possibilità di personalizzazione.

Dai box doccia ai sanitari, dagli accessori al termoarredo, ogni dettaglio si sposa alla perfezione con il contesto in cui è inserito ed è supportato da uno studio che risponde ad esigenze di estetica e funzionalità. Dunque, le proposte vengono incontro ai desideri di ognuno: da chi predilige l’arredo classico e chi preferisce lo stile moderno.

La grande attenzione alla qualità dei prodotti si affianca alla ricerca e selezione di materie prime e brand d’eccellenza. Un altro punto di forza è l’efficienza dei servizi, garantita da un team qualificato pronto ad affiancare il cliente in ogni fase: dalla scelta dell’arredo all’acquisto e poi da quest’ultimo alla post-vendita.

La disponibilità delle risorse umane, insieme a professionalità e affidabilità, hanno reso TacoShop un punto di riferimento per chi desidera un arredo bagno capace di rispecchiare il proprio stile. Tutto ciò ha portato ad una crescita esponenziale dell’azienda che dal 2017 ad oggi ha raggiunto traguardi importanti. Oggi può contare su un gruppo di 13 operatori, una superficie di 3.000 metri quadri dedicata al mondo dell’arredo bagno e un fatturato annuo di oltre 2,5 milioni di euro.

Ne è passato di tempo da quando Vito, appena 25enne, decise di intraprendere questa avventura imprenditoriale. In quattro anni l’azienda ha avuto un percorso di crescita inarrestabile e i risultati, grazie alla competenza e all’impegno profusi, non si sono fatti attendere. Oggi TacoShop.it è una realtà consolidata con uno sguardo sempre rivolto al futuro, attento all’innovazione e ai nuovi processi d’acquisto online, ma senza rinunciare alla tradizione.

Da piccola realtà nel cuore della provincia pugliese a brand affermato, l’azienda a breve taglierà un nuovo traguardo, perché inaugurerà la prima sede fisica sul territorio. Parliamo di uno showroom di 1.000 metri quadri dedicato all’arredo bagno e non solo.

Il percorso di Vito è un racconto della Puglia che splende, quella di chi si rimbocca le maniche e con dedizione e coraggio crede di poter emergere attraverso il frutto del proprio lavoro e, infine, ci riesce.