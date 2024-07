Pubblicità in concessione a Google

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione del secondo lotto della

“Tangenziale Sud”, l’arteria stradale che collegherà il rione Salinella con Taranto 2

ricongiungendosi alla strada che costeggia la Stazione navale della Marina Militare di

Viale Jonio.

Pubblicità in concessione a Google

Inoltre, dal Ponte Punta Penna Pizzone si potranno raggiungere rapidamente le località di San Vito – Lama senza la necessità di attraversare la città. Il lotto in questione è lungo circa tre chilometri ed il completamento delle opere è previsto per la metà di settembre a cui seguirà il collaudo.

La Tangenziale Sud dovrebbe, quindi, essere pronta per il prossimo autunno per decongestionare il traffico cittadino. “Si tratta di un’opera il cui impegno di spesa è di oltre 50 milioni di euro con un finanziamento della Regione Puglia ed assume una rilevanza strategica per il territorio ionico in quanto non solo collegherà direttamente quartieri della città distanti tra loro, ma rappresenterà anche un passaggio fondamentale per la congiunzione alla Regionale 8, la strada che unirà la città di Taranto con il punto più estremo del versante orientale della provincia.” ha dichiarato il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci.