Pubblicità in concessione a Google

“Per realizzare al meglio i Giochi del Mediterraneo, grazie ad un nostro emendamento è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024 che consentirà la realizzazione e la ottimizzazione delle infrastrutture ed interventi per garantire e migliorare l’accessibilità.

Pubblicità in concessione a Google

Un provvedimento in perfetta continuità con l’impegno impiegato dal M5S affinché questo prestigioso evento sportivo si svolgesse a Taranto.” Questo il commento del deputato Gianpaolo Cassese (M5S) dopo l’approvazione dell’emendamento al Decreto Sostegni in discussione al Senato che destina risorse per la kermesse tarantina a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

“Il lavoro di riconversione economica del nostro capoluogo jonico, avviato durante il Governo Conte, come abbiamo sempre sostenuto deve passare anche attraverso la valorizzazione del suo tessuto culturale e sociale.

Investire su eventi come quello in programma aiutano a rilanciare questo territorio, con ricadute economiche e di immagine, dispiegandone il potenziale attrattivo e turistico nei campi più diversi: culturale, sociale, storico. Proseguiremo nell’impegno” conclude Cassese.