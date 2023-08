Taranto si conferma una grande città accogliente e piena d’amore: “Tutti vogliono coccolare e aiutare il piccolo Lorenzo”. Partita gara di solidarietà e Donazioni

tutta la città e la comunità è pronta ad aiutare e sostenere il piccolo ritrovato in strada: "Taranto lo sta riempiendo di cure e d’amore"

Ha fatto il giorno del Paese la toccante storia del ritrovamento, ieri mattina, di un piccolo neonato, avvolto in una busta nei pressi di un cassonetto dei rifiuti in via centrale di Taranto.

Una storia che ha destato diverse reazioni nella comunità, tra queste sicuramente anche una grande gara di solidarietà.

“Tutta Taranto è pronta a coccolare il neonato ritrovato in via Pisanelli. Lui sta bene e la città lo sta già riempiendo di cure e d’amore.” E’ quanto comunica il sindaco Rinaldo Melucci.

“Grazie a chi ha chiamato subito i soccorsi, grazie ai nostri medici, grazie alla Taranto che cura, protegge e non si tira indietro quando serve tendere la mano.” Commenta il sindaco.

“Al piccolo, la cui vita è cominciata in salita, l’augurio di continuare a ricevere tutto l’amore che c’è. Taranto e l’amministrazione resteranno al suo fianco.”

Sindaco Melucci: “Un Iban per le donazioni per il piccolo Lorenzo”