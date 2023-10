Taranto Calcio: biglietto per la partita con il Messina

Pubblicità in concessione a Google

La società Taranto Football Club 1927 comunica che dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 30 ottobre 2023 è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Messina in programma mercoledì 1 novembre alle ore 18:30 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 3^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.

Inoltre si comunica che sarà possibile acquistare i tagliandi, oltre che in tutti i punti vendita autorizzati, anche presso l’ufficio della porta 8 dello Stadio Erasmo Iacovone (lato tribuna) dalle ore 17:00 alle ore 19:30 di oggi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di domani e dalle ore 9:00 alle ore 16:00 di mercoledì.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Tutti i tagliandi sono disponibili esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita convenzionati vivaticket.