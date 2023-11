Pubblicità in concessione a Google

Martedì 14 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si terrà presso la nuova sede del Dipartimento di Prevenzione (ex Baraccamenti Cattolica) in Via Leonida 2 a Taranto un appuntamento dal titolo “Nascere protetti” di sensibilizzazione alle vaccinazioni in gravidanza e dedicato alle future mamme e ai futuri papà.

Al termine dell’incontro, le future mamme, se lo vorranno, potranno vaccinarsi contro l’influenza stagionale e la pertosse, vaccinazioni sicure e raccomandate per le donne in gravidanza.

La pertosse, che molte volte ha un decorso non grave negli adulti, è una malattia molto insidiosa per i neonati e può persino provocarne la morte: vaccinare la madre – soprattutto tra la 27° e la 36° settimana di gestazione – significa proteggere il bambino poiché gli anticorpi della madre passano al feto attraverso la placenta.

Lo stesso avviene per il vaccino antinfluenzale, che è possibile effettuare in tutte le fasi della gravidanza e che, oltre a proteggere la donna incinta evitandole una malattia che può avere un decorso nefasto e che potrebbe necessitare dell’assunzione di farmaci, garantisce anche una copertura al bambino per i primi sei mesi di vita.

“La vaccinazione è un’attività fondamentale per la prevenzione – ha affermato il direttore generale ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco – ed è importantissima per determinate categorie di persone, come le donne incinte che, proprio per la loro condizione, necessitano di una attenzione maggiore alla propria salute.”

Le donne incinte che intendono partecipare all’incontro possono comunicare la propria presenza inviando tramite WhatsApp al numero dedicato 3312646415 il proprio cognome nome e data di nascita.