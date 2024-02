Pubblicità in concessione a Google

Sport e inclusione, dalla Regione 40mila euro per trasporto degli atleti con disabilità e nuove attrezzature. All’esito di due avvisi pubblici predisposti dalla Regione Puglia, relativi all’assegnazione delle risorse afferenti il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” e la legge regionale “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, il Comune di Taranto è risultato destinatario di altrettanti contributi per potenziare il servizio di trasporto degli atleti con disabilità e per acquistare nuove attrezzature sportive.

Nello specifico, considerando la difficoltà per associazioni sportive e famiglie di avere sempre disponibili mezzi idonei per raggiungere gli impianti sede di allenamenti e competizioni, anche oltre il territorio comunale, l’amministrazione Melucci ha pensato di candidarsi alla prima misura per individuare una ditta che possa offrire un servizio navetta a richiesta. Per questo servizio il contributo ottenuto è di 30mila euro.

Altri 9mila euro, invece, saranno assegnati come contributo massimo su una spesa complessiva di oltre 10mila euro per l’acquisto di nuove attrezzature sportive, in particolare canestri portatili e tutto il necessario per allestire campi da basket, un impianto volley trasportabile, 2 mezzi campi da basket, una porta da calcio e, anche in questo caso, tutto il necessario per allestire un campo completo, un tatami e tanto altro.

«Centriamo ogni opportunità che possa migliorare la pratica sportiva in città – le parole dell’assessore allo Sport Gianni Azzaro – soprattutto quando queste opportunità hanno una qualità importante come l’inclusione. Una soluzione che segue quanto abbiamo realizzato fino a oggi sulla promozione della pratica sportiva, ricordando tra tutte le cose fatte la bella pagina del Festival della Cultura Paralimpica e l’ottenimento del titolo di “Città Europea dello Sport 2025”, avendo sempre nella testa il meraviglioso obiettivo dei Giochi del Mediterraneo».