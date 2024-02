Pubblicità in concessione a Google

L’Assessore ai Servizi Sociali della Giunta Melucci, Gabriella Ficocelli, informa che è stato pubblicato un avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore per co-progettare e attuare iniziative a favore di minori e giovani adulti (età di transizione) con Disturbo dello Spettro dell’Autismo, finanziate a valere sul Fondo nazionale per l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

I progetti che potranno essere finanziati riguarderanno, a titolo esemplificativo, interventi di socializzazione di tipo ludico, sportivo, culturale in spazi aperti o chiusi, pubblici o privati, a favore di minori e giovani adulti con disturbo dello spettro dell’autismo.

L’importo massimo finanziabile è di € 128.573,99, per attività da concludersi entro il 31/12/2024. Si ricorda che la proposta progettuale per la realizzazione di iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro dell’autismo, presentata dall’Assessorato ai Servizi Sociali è stata finanziata per un importo pari a complessivi € 321.435,00, di cui il 40% (pari a € 128.573,99) destinato ad interventi, coprogettati insieme ad Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, a favore degli utenti con disturbo dello spettro dell’autismo non beneficiari di altri tipi di interventi.

“Ringraziamo il Ministro per le disabilità e il dipartimento del Welfare della Regione Puglia per l’attenzione dimostrata nei confronti dei nostri concittadini più fragili. Vogliamo dimostrare – ha evidenziato l’assessore Ficocelli – che il lavoro ben fatto, anche grazie alla co-progettazione con gli ETS andrà a creare nuove opportunità. Punteremo alla socializzazione in contesti extrascolastici di tipo ludico, sportivo, culturale e a supportare gli interventi educativi di quei beneficiari che non usufruiscono di altri sostegni, attraverso la presenza di operatori con adeguata formazione”.