Ecco il Calendario 2025 delle Crociere del Porto di Taranto. Il prossimo 8 aprile prenderà ufficialmente il via la nuova stagione crocieristica.

Il calendario crociere 2025 presenta un programma articolato in ben 36 approdi: da aprile ad ottobre giungeranno nello scalo jonico 8 Cruise Lines che, tra riconferme e new entry, hanno scelto Taranto quale destinazione crocieristica di numerosi affascinanti itinerari alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo.

In questi giorni l’AdSP ha dato avvio agli incontri preparatori con le Pubbliche Amministrazioni operanti in porto per garantire, in sinergia con gli operatori portuali, l’ulteriore potenziamento dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi dello scalo per il traffico passeggeri grazie al proficuo lavoro di collaborazione tra le Amministrazioni portuali e cittadine e alla consolidata partnership con la società concessionaria dei sevizi crocieristici, Taranto Cruise Port

La cruise season 2025 segna il consolidamento della partnership con Costa che, con16 scali domenicali, conferma Taranto come porto turn around dell’itinerario di Costa Fascinosa nel Mediterraneo orientale.

Ulteriori conferme giungono anche da altre compagnie già note ed affezionate alla destinazione Taranto – tra queste P&O Cruises , TUI Cruises e Azamara Cruises. AIDA, Crystal Cruises e Princess Cruises toccheranno, invece, Taranto per la prima volta, portando in città anche nuove compagnie di alta gamma appartenenti ai segmenti premium, upper premium e luxury.

Un’ultima novità sarà quella della statunitense “mistery company”: una crociera top secret che la compagnia svelerà solo a ridosso del 21 aprile prossimo, quando la nave misteriosa approderà nel porto di Taranto con a bordo ospiti VIP.

Anche per il 2025 la destinazione Taranto e il vicino territorio Pugliese e Lucano saranno meta privilegiata per centinaia di migliaia di croceristi che desiderano conoscere la storia, le bellezze e le tradizioni di una terra tutta da scoprire.

