Sul sito del Comune di Taranto, all’indirizzo https://bit.ly/3fD3pDo , è stato pubblicato l’avviso per il reclutamento di 60 unità con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale “Agente di Polizia Locale ” categoria C.

Da questo momento potranno essere presentate le candidature per questa posizione, attraverso la procedura telematica presente sul sito. I candidati dovranno procedere a una preselezione.

I requisiti per poter partecipare alla prova concorsuale sono quelli genericamente previsti dalle norme, cui si aggiungono il possesso della patente di categoria B, l’idoneità psico-fisica piena e incondizionata alle mansioni proprie della professione di agente di Polizia Locale, il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Nel bando è prevista anche una riserva di posti per volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate.

«La nostra prospettiva di rinforzare ulteriormente il corpo di Polizia Locale – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – viene concretizzata con la pubblicazione dell’avviso. Altri 60 agenti ci consentiranno di avere un maggiore controllo del territorio, come sta avvenendo già in Città Vecchia, e di poter rispondere tempestivamente alle istanze dei cittadini. Con questo reclutamento avremo inserito nel corpo, in pochi anni, circa 200 nuove unità a tempo indeterminato, cui bisogna aggiungere le 10 a tempo determinato inserite a fine 2020 e i 10 ufficiali che saranno oggetto di una prossima e distinta procedura concorsuale».