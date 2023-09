Taranto – Foggia: ecco dove vederla in TV

Pubblicità in concessione a Google

Taranto – Foggia: tutto pronto per la prima partita del Taranto in serie C per la stagione 2023-24. La squadra rossoblù di mister Eziolino Capuano è pronta per la sfida con la formazione di capitanata.

Stadio Erasmo Iacovone pronto per la grande sfida, tifoseria emozionata e tanta euforia in città.

Gli spalti si presenteranno molto affollata con i tifosi davvero carichi per questa sfida suggestiva.

La tifoseria fungerà da 12º uomo in campo e i giocatori saranno spinti da cori e applausi di livello di serie A.

Per chi volesse è possibile seguire la partita anche da casa in diretta tv.

TARANTO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Taranto-Foggia

•Data: 3 settembre 2023

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky Sport Calcio (252)

• Streaming: NOW, Sky Go