Pubblicità in concessione a Google

Sarà presto nominato il responsabile “Utenti motori agricoli” del Comune di Taranto.

La figura specializzata, che sovrintende alle procedure di rilascio dei libretti per l’assegnazione del gasolio agevolato, sarà individuata all’esterno dell’ente all’esito della procedura di evidenza pubblica che l’amministrazione Melucci ha avviato in questi giorni, avendone verificato l’assenza nella pianta organica, dopo un interpello interno.

Pubblicità in concessione a Google

La direzione Sviluppo Economico ha ridotto i tempi di questa complessa procedura al massimo, proprio per ridurre i disagi patiti dal settore in questo particolare periodo. Inoltre, al fine di agevolare e velocizzare il più possibile l’attività del responsabile Uma, una volta individuato, l’amministrazione ha provveduto a destinare alcune risorse umane alla definizione preliminare delle istruttorie pendenti.

«Le emergenze del settore le avvertiamo in tutta la loro complessità – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Gianni Azzaro – ma dobbiamo comunque rispettare le procedure che ci impongono le norme. In ogni caso, proprio perché l’agricoltura rappresenta una delle alternative sulle quali costruire la diversificazione del nostro modello di sviluppo, stiamo cercando di superare gli ostacoli e di costruire un rinnovato rapporto con gli operatori. Tant’è che abbiamo in animo di convocare tutte le sigle di categoria, al più presto, per raccogliere indicazioni e spunti utili».